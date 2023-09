Lorsque l’ami, confident et agent de Laurent Duvernay-Tardif, Sasha Ghavami, regarde l’aventure qu’ils ont vécue ensemble, il prend la pleine mesure du chemin qu’ils ont parcouru et des épreuves qu’ils ont dû relever.

Le garde offensif québécois des Jets de New York, Laurent Duvernay-Tardif, a annoncé formellement jeudi qu’il prenait sa retraite du football américain.

Il a, à cette occasion, adressé des remerciements à sa conjointe ainsi qu’à son agent, avec qui il nourrissait ce rêve fou de jouer dans la NFL.

«Je veux remercier ma copine Flo [Florence] et Sach [Sasha], qui ont été là à chaque moment. J’habitais dans un 3 1⁄2 avec Flo sur Atwater et Sherbrooke et on avait un message dans le cadre de porte qui nous disait comment on allait se rendre dans la NFL....et on l’a fait», a-t-il dit avec émotion.

Sasha a été touché par le message de son ami.

«De le voir parler du cœur comme ça... Laurent c’est aussi quelqu’un qui a souvent des réactions à retardement, donc on dirait qu’il n’avait pas encore absorbé tout ce qui s’en venait, puis je pense qu’au point de presse, il s’est laissé aller dans ce qu’il a dit», a mentionné M Ghavami en entrevue à l'émission Le Bilan.

De beaux souvenirs

M. Ghavami conserve en mémoire deux moments marquants de son aventure avec M. Duvernay-Tardif.

«La victoire au Super Bowl, je pense que voir l’équipe revenir de l’arrière... tu penses à tout le cheminement, puis la victoire du Super Bowl, en tant que partant, en tant que quelqu’un qui a vraiment impacté le match au point où il l’a fait, c’est vraiment quelque chose d’extraordinaire», relate-t-il.

«Mais aussi le repêchage, la journée où il a été repêché. Je venais de faire mon examen du barreau deux jours avant. C’était quelque chose que... je jonglais moi-même avec le barreau et avec le fait de représenter Laurent en vue du repêchage. Puis de voir que son nom a été retenu... quand le téléphone a sonné et qu’on a vu que c’était les Chefs, puis qu’on a vu à la télé que les Chefs venaient de le repêcher, c’est quelque chose que je n’oublierai jamais», raconte-t-il ensuite.

Rêver grand

M. Ghavami et M. Duvernay-Tardif ont nourri ensemble le rêve de se rendre dans la NFL.

«On était très jeunes – on avait 21 ans à peu près –, on avait cette espèce de naïveté, qui nous a beaucoup servi. Maintenant que je regarde ça dix ans plus tard, je me dis à quel point on était naïf et à quel point ce qu’on croyait qui allait assurément arriver avait une minime chance d’arriver», relate-t-il amusé.

Pour de nombreux Québécois et Québécoises, Laurent Duvernay-Tardif est une sorte d’idole en matière d’accomplissement personnel, qui a montré en devenant aussi bien médecin que joueur de football professionnel qu’on peut réaliser l’improbable.

«Je pense qu’il faut rêver dans la vie; c’est en rêvant qu’on se donne des buts et qu’on réussit à aller loin. [...] Une chose qui m’a toujours bien servi, c’est de viser haut puis de rester dans le concret de ce que moi je peux contrôler pour y arriver», conseille M. Ghavami.

Sasha juge justement qu’à force de fréquenter Laurent, il a appris de sa façon de gérer son quotidien.

«Souvent les gens me demandent comment il fait Laurent, comment il fait pour faire la médecine et le foot et sa fondation – et on s’entend, c’est quelqu’un de très doué –, mais une chose qui m’impressionne, c’est que quand il est dans une discussion sur tel sujet, il est dans cette discussion, il ne pense pas à autre chose : quand il s’entraine, il s’entraine; quand il joue au foot, il joue au foot, quand il est dans ses stages en médecine, il est dans ses stages, il pense à ça, puis son focus est là à 100», détaille M. Ghavami.

Écoutez l’entrevue complète de Sasha Ghavami dans la vidéo dans le haut de l’article.