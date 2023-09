«La situation va s'empirer»: près de 1900 entreprises touchées par la faillite

Près de 1900 entreprises au Québec sont touchées par la faillite, ce qui représente 1000 de plus qu’en Ontario. Certains commerces n’arrivent pas à rembourser les prêts à échéance, ce qui implique la fermeture de leurs commerces à contrecœur, une décision certainement déchirante.

Au Québec, ce qui explique la faillite des entreprises est la taille des commerces. La proportion des commerces s’avère à être beaucoup plus petite avec peu d’employés. «Qui dit plus petit, dit plus fragile», explique le président de Jean Fortin et Associé au syndicat de faillite, Pierre Fortin, de passage à l’émission le «20h30» à TVA Nouvelles.

Entre le mois de janvier et le mois de juillet, c’est plus de 1900 entreprises qui ont fermé leurs portes. Le prêt d’urgence pourrait être la raison derrière ces faillites. «Le fardeau d’endettement est rendu beaucoup trop lourd, par rapport à la capacité financière de l’entreprise», précise M. Fortin.

Le président note que certaines PME avec des chiffres d’affaires moyens de 500 000 $ par année ont encore plus de difficulté à rembourser, lorsqu’ils reçoivent un prêt. «Le coût de la main-d’œuvre est plus élevé, le coût d’emprunt, les loyers demeurent élevés», ajoute-t-il.

La situation va-t-elle s’empirer?

Pierre Fortin confirme que la «situation va probablement s’empirer.» Cependant, un certain ralentissement est à prévoir.

Quant aux faillites personnelles, les chiffres demeurent plus positifs. «Il y a 60% moins de faillites personnelles qu’avant la pandémie au Québec», précise-t-il.

Pour les propriétaires de maison avant la pandémie, ils se sont «enrichis», malgré que le taux hypothécaire a augmenté de 40%.

Tandis que pour ceux qui ont acheté durant la pandémie, ils sont frappés par l’augmentation considérable de la valeur de leur maison et le paiement hypothécaire.