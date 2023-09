Laurent Duvernay-Tardif ému aux larmes en annonçant sa retraite de la NFL

C’est avec les larmes aux yeux que le garde offensif québécois des Jets de New York, Laurent Duvernay-Tardif a annoncé formellement qu’il prenait sa retraite du football américain.

Lors d’une conférence de presse au Stade Percival-Molson à Montréal, l’athlète est revenu sur l’ensemble de sa carrière en passant par les hauts et les bas.

«Je pense que c’est le temps pour moi de laisser aller ça et je me retire en paix, avec plein d’autres beaux projets, mais je sais qu’en même temps je ferme une page qui va être difficile à fermer», dit-il.

Il considère l’obtention de son diplôme de médecin en 2018 comme son plus grand accomplissement.

«La graduation de médecine est probablement mon plus gros accomplissement personnel à vie parce que c’était ça mon but que je m’étais fixé, pour tous ceux qui disaient que ce n’était pas possible de le faire, de combiner ces deux passions pour la médecine et le foot.»

Après la joie de la graduation est venue une blessure qui l’a tenu à l’écart des terrains pendant plusieurs mois lors desquels son moral a été mis à rude épreuve.

Il finit finalement par revenir au jeu et remporter le Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City.

«On n’aurait pas pu mieux l’écrire l’histoire, avance-t-il. Je pense que j’ai fait partie d’une des meilleures équipes de foot de tous les temps et je suis extrêmement reconnaissant de ça.»

Lors de la pandémie de COVID-19, Laurent Duvernay-Tardif avait mis sa carrière en pause afin de venir prêter main forte dans les CHSLD du Québec et lors de la campagne de vaccination.

Il s’est entraîné sur son balcon tous les jours pour ensuite retourner jouer dans la NFL, où il évoluait avec les Jets de New York.

En écrivant la liste de pour et de contre de continuer à jouer, il en est venu à la conclusion qu’il était temps pour lui d’accrocher ses crampons.

«Le seul pour qu’il reste c’est l’amour de jouer au foot, ce plus là est toujours là et il va toujours l’être», affirme l’athlète.

L’homme de 32 ans a profité de sa conférence de presse pour remercier les amateurs pour leur soutien tout au long de sa carrière.

«Jouer à Kansas City, à l’extérieur de sa ville natale, ça a aussi des avantages d’avoir des gens qui te supportent inconditionnellement pour tes performances et dans les moments plus difficiles, ça a été extrêmement précieux», dit-il.

Il a tenu aussi à remercier sa copine Florence.

«J’habitais dans un 3 1⁄2 avec Flo sur Atwater et Sherbrooke et on avait un message dans le cadre de porte qui nous disait comment on allait se rendre dans la NFL....et on l’a fait».

