Laurent Duvernay-Tardif prend sa retraite de la NFL

L'heure de la retraite a sonné pour Laurent Duvernay-Tardif, qui quitte la NFL après neuf saisons.

Le garde québécois en fera l'annonce officielle en après-midi, à 14 h, lors d'une conférence de presse prévue au stade Percival-Molson.

Duvernay-Tardif s'est fait connaître avec les Chiefs de Kansas City, avec lesquels il a évolué jusqu'en 2021, avant d'être échangé aux Jets de New York. Il a remporté le Super Bowl 54 comme garde à droite partant avec les Chiefs face aux 49ers de San Francisco, à Miami.

«Bien que fermer la porte sur cette étape de ma vie sera difficile, je suis serein dans cette décision et je me retire avec le sentiment du devoir accompli. Je vois cette expérience incroyable non pas comme une finalité, mais un tremplin vers d’autres projets», a-t-il mentionné sur ses réseaux sociaux en attendant d'émettre ses commentaires en personne.

Duvernay-Tardif a pris soin de remercier son agent Sasha Ghavami, sa conjointe Florence, l'Université McGill où il a complété ses études en médecine, ainsi que les Chiefs et les Jets. Il a bien sûr eu une pensée particulière pour les amateurs québécois qui l'ont épaulé.

«Et merci à vous toutes et tous pour le soutien inconditionnel et intarissable que vous m’avez témoigné à travers ces 9 années. Je me sens choyé d’avoir vécu ça avec vous», a-t-il indiqué.

Duvernay-Tardif a pris part à 79 matchs dans la NFL, dont 71 à titre de partant. Il était revenu au jeu en novembre dernier avec les Jets et avait mentionné au printemps dernier qu'il était en paix avec la possibilité de prendre sa retraite s'il ne recevait pas d'offre contractuelle intéressante.

En 2020, il a été nommé Sportsperson of the Year par Sports Illustrated.

Plus de détails à venir...