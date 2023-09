«Les s4crifiés»: il est temps pour Sylvester Stallone d'accrocher son costume de mercenaire

La présence de Jason Statham, Megan Fox et 50 Cent ne parvient pas à sauver Sylvester Stallone et Dolph Lundgren.

Sorti il y a 13 ans, le premier Les sacrifiés avait été imaginé par Sylvester Stallone comme une sorte de revanche, en clin d’œil aux vieux acteurs de films d’action, Jet Li, Bruce Willis (aujourd’hui malade) et Arnold Schwarzenegger emboîtant ensuite le pas.

PHOTO DE YANA BLAJEVA FOURNIE PAR LIONSGATE

L’idée avait fait recette, les trois premiers longs métrages de cette franchise ayant rapporté pas moins de 804 millions USD aux guichets mondiaux... Le dernier, Les Sacrifiés 3, ayant eu moins de succès que ses prédécesseurs avec des recettes presque faméliques de 214 millions.

Et malgré cette tendance à la baisse, le quatuor de base formé de Jason Statham (également producteur), Sylvester Stallone, Dolph Lundgren et Randy Couture ont décidé de remettre le couvert... avec les conséquences désastreuses que cela implique.



Derrière la caméra, le réalisateur Scott Waugh (Le besoin de vitesse) ne parvient pas à insuffler la moindre étincelle de vie au scénario pourtant écrit à six mains par Kurt Wimmer, Tad Daggerhart et Max Adams. On y trouve une vague histoire de détonateurs nucléaires cachés dans un dépôt d’armes chimiques de Kadhafi, en Libye, le tout assaisonné de cascades à l’économie dont seul un combat au couteau s’avère à peu près satisfaisant.

PHOTO DE YANA BLAJEVA FOURNIE PAR LIONSGATE

Cette fois-ci, Lee Christmas (Jason Statham, que l’on connaît plus enthousiaste dans la franchise des Rapides et dangereux) se retrouve sur la touche après l’explosion de l’avion de Barney Ross (Sylvester Stallone), tandis que Gina (Megan Fox dans un rôle un peu moins décoratif que d’habitude) prend le contrôle des opérations, lesquelles incluent désormais Lash (Levy Tran), une autre femme, histoire de ne pas avoir l’air trop dépassé.

On cherchera en vain l’humour (les plaisanteries graveleuses sur la taille des pénis ne suffit tellement pas à déclencher les rires!), l’action (même Megan Fox a du mal à ne pas paraître endormie) et les clins d’œil qui avaient fait des deux premiers Sacrifiés un divertissement léger et amusant.

PHOTO DE YANA BLAJEVA FOURNIE PAR LIONSGATE

Et oui, il est temps pour Sylvester Stallone (77 ans) et Dolph Lundgren (65 ans) de raccrocher leurs costumes de mercenaires et de goûter aux joies d’une retraite amplement méritée.

Les s4crifiés arrive dans les cinémas dès le 22 septembre.

Note : 2 sur 5