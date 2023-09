«On a besoin de stationnement»: une centaine de citoyens manifestent contre la multiplication des pistes cyclables

Des manifestants ont protesté jeudi soir contre la multiplication des pistes cyclables qui viennent remplacer les places de stationnement.

• À lire aussi: Des manifestants veulent bloquer des rues chaque semaine pour s’opposer à des pistes cyclables à Montréal

Une centaine de citoyens mécontents se sont ainsi mobilisés à Montréal pour manifester.

La police a été dépêchée à l’intersection du boulevard Saint-Michel et de la rue Legendre, alors que des jeunes bloquaient la circulation.

TVA Nouvelles

Les manifestants déplorent que la multiplication des pistes cyclables dans le secteur les ait privés d’une centaine de places de stationnement.

Depuis, c’est la course tous les jours afin de garer sa voiture, disent-ils.

«On n’est aucunement contre le vélo, sauf que nous les automobilistes, qui sont là [sur la route] par nécessité, et non pas par choix, on a besoin de stationnement. On a des enfants, on travaille. On a besoin de stationnement, surtout avec l’hiver qui arrive. Où est-ce qu’on va se stationner?», s’insurge un citoyen.

La mairesse de l’arrondissement, Laurence Lavigne Lalonde, a confirmé au Journal qu’il n’était pas question de retirer les projets.