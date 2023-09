Quelle était l’intention d’un livreur de pizza intoxiqué qui a poignardé sa femme de 100 coups de couteau?

Après des plaidoiries sobres mais précises, un jury devra déterminer le niveau de responsabilité d’un livreur de pizza qui a tué sa femme en lui assénant au moins 100 coups de couteau dans leur résidence à Salaberry-de-Valleyfield alors qu’il avait consommé de la cocaïne.

« Vous n’acquitterez pas Stéphane Massé de ses actions. Vous avez le choix entre deux verdicts : meurtre au deuxième degré ou homicide involontaire coupable. [...] La différence entre les deux, c’est l’intention », a expliqué l’avocat de l’accusé, Me Martin Latour.

D’après la défense, Stéphane Massé, qui a infligé 119 plaies avec un couteau à sa conjointe Linda Lalonde, le 16 novembre 2019, n’a jamais eu l’intention de la tuer, donc il devrait être acquitté de l’accusation la plus grave.

Photos Agence QMI, Pascal Girard et tirée de Facebook

L’homme de 41 ans subit présentement son procès devant jury, au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.

Il ne voulait pas

« Dès qu'il a réalisé ce qu'il venait de faire », Massé s'est rendu dans un poste de police à Montréal pour se livrer aux autorités au lendemain du crime. Lors d’un interrogatoire de plusieurs heures, il a tout avoué. La vidéo a été présentée au jury pendant le procès.

« “Même si ce n’était pas quelque chose que je voulais, je l’ai fait quand même”. C’est ce qu’il dit au policier », a insisté Me Latour pour appuyer la thèse de la défense.

C’est qu’avant de passer à l’acte, le livreur de pizza a consommé pendant son quart de travail environ 1,75 gramme de cocaïne, qu’il soupçonnait d’être coupée avec de la « cochonnerie » vu les effets inhabituels qu’il a ressentis.

« Il dit que “son cerveau s’est débranché, il est devenu légume, comme un robot” », a fait valoir l’avocat de la défense en reprenant les mots de son client lors de l’interrogatoire.

Présent d’esprit

De son côté, la Couronne estime plutôt que la brutalité utilisée pour donner au moins 100 coups de couteau démontre qu’il avait l’intention de causer la mort de Linda Lalonde, qui était âgée de 48 ans.

Photo tirée de Facebook

Et pour comprendre l’état d’esprit de Massé ce soir-là, la poursuite a notamment invité le jury à prendre en compte ses agissements après avoir tué sa femme : « La première chose qu’il fait après [...], c’est avoir la présence d’esprit d’appeler son collègue pour lui raconter une histoire montée de toute pièce afin d'éviter qu’il se pointe chez lui », a dit la procureure Me Lili Prévost-Gravel, qui fait équipe avec Me Hélène Langis.

Après ce coup de fil, le livreur a enlevé sa veste et son manteau souillés de sang, et s’est lavé le visage et les mains dans la salle de bain. Puis, il a enfilé un autre manteau et a pris soin de barrer la porte en quittant sa maison de la rue Verner, a détaillé Me Prévost-Gravel.

Pendant son interrogatoire, Stéphane Massé a expliqué avoir continué de poignarder la victime, car il voulait mettre fin à ses souffrances.

Pascal Girard/AGENCE QMI

« Tout ce que je voulais, c’est abréger ses souffrances. [...] Je n’en venais pas à bout », a-t-il dit à l’enquêteur.

Pour la Couronne, cela démontre qu’il « avait la capacité de prévoir les conséquences de ces actes ».

Le juge de la Cour supérieure Yvan Poulin rendra ses directives aux jurés lundi prochain, qui seront ensuite séquestrés pour délibérer du sort de Stéphane Massé.