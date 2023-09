Les panélistes de La joute félicitent le premier ministre François Legault qui, jeudi, au lendemain de manifestations aussi agitées que polarisées sur l’identité de genre dans les rues de Montréal, a dit vouloir être un rempart contre les extrêmes.

• À lire aussi: Identité de genre: Legault comprend l’inquiétude des parents, mais appelle au calme

• À lire aussi: Manifestations sur la théorie de genre: Yasmine Abdelfadel confronte Maxime Bernier

• À lire aussi: La théorie du genre hors des écoles: «la société n’est pas là du tout», selon Duhaime

«Hier, j’ai vu un dérapage à Montréal. Je me sens une responsabilité comme premier ministre d’être un rempart contre les extrêmes», à déploré M. Legault à l’occasion d’une mêlée de presse à l'Assemblée nationale.

Le premier ministre a par ailleurs dit regretter la grande polarisation du débat, qui selon lui n’est pas représentative de l’attitude du Québec.

«On a un devoir, comme société, de protéger des gens qui sont dans les minorités, et de l’autre côté, je peux comprendre les parents qui sont inquiets, les citoyens qui sont inquiets», a-t-il ajouté.

Débattre dans le respect

Le jouteur Gaétan Barrette rejoint l’attitude du premier ministre sur la question, alors qu’il rappelle l’importance d’un débat sain.

«Je suis d’accord avec François Legault. L’appel au calme est la bonne chose. Il y a moyen d’aborder ce sujet de façon adéquate, respectueuse et constructive – ce sont des mots clés [...]», mentionne-t-il.

M. Barrette rappelle que sa génération a vécu de nombreux débats, tels ceux sur «l’homosexualité et l’homophobie», la «fécondation in vitro», «l’aide médicale à mourir», et ainsi de suite: «Ce sont tous des sujets qui impactent la société, mais on a fait la preuve qu’on pouvait en débattre collectivement et ce qu’on a vu cette semaine était complètement inapproprié», a-t-il condamné.

Selon la panéliste Joëlle Boutin, même si les manifestations de mercredi peuvent rappeler par certains aspects celles qui ont ébranlé la société pendant la pandémie, elles s’en distinguent néanmoins par leur caractère plus clivé.

«On voit que c’est des groupes plus près de l’extrême gauche et de l’extrême droite. Même les organisateurs de la première manifestation, ce sont des groupes associés un peu à la droite religieuse, et je pense qu’un appel au calme était nécessaire, absolument. Il faut avoir une discussion constructive, et surtout qui ne dérape pas, parce que le risque dans tout ça, c’est qu’on recule sur les droits pour les minorités», craint-elle.

Les manifestations de mercredi rappellent celles qui ont pris place pendant la pandémie, argue pour sa part M. Barrette.

«C’est un choc de valeurs, moi je ne suis pas surpris, parce que je vois ça du même angle que toutes les théories complotistes qu’on a eues pendant la pandémie, avec les antivax, et ainsi de suite. Y’arrive toujours un moment dans la société, un choc que je qualifierais de mixte, culturel pour certaines communautés et générationnel pour d’autres communautés, ou même les deux en même temps», explique-t-il.

Pour connaitre l’avis des jouteurs et jouteuses sur la question, écoutez leur échange intégral dans la vidéo dans le haut de l’article.