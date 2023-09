Victimes collatérales: Tim Hortons et McCain boycottés en Inde

Les relations tendues depuis quelques jours entre l’Inde et le Canada ne touchent pas que le monde politique, mais aussi le monde économique puisque plusieurs entreprises canadiennes font face à des appels au boycottage, comme Tim Hortons et McCain.

Sur les médias sociaux, plusieurs citoyens indiens ont indiqué qu’ils ne souhaitaient plus consommer les produits de marque canadienne.

En plus du sirop d’érable ou du gin canadien, les produits de Tim Hortons – qui avait ouvert trois franchises à New Dehli il y a un an – et de McCain sont les plus ciblés par cette campagne contre le Canada.

«Au vu des récents développements, j’ai décidé de rejoindre le mouvement de boycottage des produits canadiens. Il est essentiel d’utiliser notre pouvoir de consommateur et d’exprimer nos préoccupations. Boycottez McCain, Tim Hortons et tous les produits canadiens», a écrit un utilisateur sur X (anciennement Twitter).

Selon des experts, ces entreprises devront faire preuve de tact dans ce contexte d’escalades de tension, a rapporté le «Economic Times».

Pour Sandeep Goyal, président de l'agence de publicité Rediffusion, les marques canadiennes ne peuvent pas prendre parti. L’option la plus prudente serait alors de faire profil bas concernant ce boycottage qui devrait être à court terme, a-t-il expliqué au média.

Ces tensions surgissent après une escalade de tension entre le Canada et l’Inde après que le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que des agents du gouvernement indien pourraient être impliqués dans le meurtre du militant sikh Hardeep Singh Nijjar, en Colombie-Britannique.