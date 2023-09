Arrondissement de Saint-Léonard : une octogénaire d’origine hispanique portée disparue

Les policiers de Montréal demandent l’aide de la population pour retrouver une femme de 80 ans qui manque à l’appel.

Selon un communiqué du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Eliana Caviedes Madrid a été aperçue pour la dernière fois, jeudi, à 11 h, à sa résidence située dans l’arrondissement de Saint-Léonard.

Elle est une femme hispanique qui mesure 130 cm (4 pi. 3 po.) et qui pèse 50 kg (110 lb). Elle a les cheveux blancs et les yeux bruns. La femme porterait un chandail de laine gris foncé avec trois boutons, une jupe foncée de longueur genou, des souliers bruns et des lunettes selon les autorités.

Ses proches craignent pour sa sécurité, ont indiqué les policiers.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant la disparition d’Eliana Caviedes Madrid peut composer le 911 ou en communiquer avec son poste de quartier.