Blâmée par le commissaire à la protection de la vie privée, Postes Canada promet «la transparence»

Postes Canada a promis vendredi d’être plus transparente après avoir été écorchée plus tôt cette semaine par le commissaire à la protection de la vie privée qui lui a reproché de ne pas avoir eu l’autorisation de ses clients avant de vendre leurs renseignements personnels.

« Nous allons améliorer la transparence et la sensibilisation en plus de simplifier et de promouvoir nos options de refus », a assuré Postes Canada vendredi.

« Nous allons donc nous pencher sur notre programme de données afin de nous assurer que nous sommes à la hauteur des attentes des Canadiens », a-t-on ajouté.

Pratique non conforme

Mercredi dernier, le commissaire à la protection de la vie privée n’a pas manqué d’exposer, dans son rapport annuel, certaines pratiques de la société de la couronne, dont une liée à l’utilisation de renseignements à des fins de marketing.

« Nous avons constaté que cette pratique n’était pas conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels, car Postes Canada recueille et utilise indirectement des renseignements », a dénoncé le commissaire.

« Nous avons constaté que Postes Canada était tenue de demander l’autorisation des Canadiennes et des Canadiens avant de recueillir et de vendre leurs renseignements personnels à des fins de marketing », a-t-il tranché.

Deux jours plus tard, Postes Canada a publié un communiqué laconique de deux paragraphes pour s’expliquer.

« Nous sommes déterminés à respecter la Loi sur la protection des renseignements personnels et ses mécanismes de protection de la vie privée », a-t-on déclaré.

« Nous allons continuer à collaborer avec le Commissariat à la protection de la vie privée », a-t-on conclu.