C’est Céline Dion qui a convaincu Fabienne Larouche de participer à Chanteurs masqués

En cette troisième saison de Chanteurs masqués, 15 personnalités enfilent des costumes, tous plus flamboyants les uns que les autres, pour nous offrir des numéros hauts en couleur. Dimanche dernier, on a découvert que la jolie Hippocampe était... Fabienne Larouche!

Fabienne, quelle surprise de te voir à Chanteurs masqués!

La plus surprise, c’est moi, parce que je ne sais pas chanter. Et c’est justement ce que j’ai répondu à Martin Proulx, le producteur au contenu, lorsqu’il m’a proposé de participer à l’émission. «Un gros merci d’avoir pensé à moi, mais ça ne fonctionnera pas, je n’ai aucun talent pour le chant.» Il avait prévu le coup: je ne suis pas la première participante qui n’a pas de talent en chanson.

Que veux-tu dire?

Il m’a expliqué que je pourrais suivre des cours de chant avec Marie-Ève Riverin pour me préparer avant l’enregistrement de la chanson en studio. Il m’a aussi assuré qu’on pourrait reprendre autant de fois qu’on veut certaines parties de la chanson pour atteindre les notes voulues.

C’est comme ça qu’il t’a convaincue!

En fait, ce qui m’a convaincue, c’est Céline Dion. Je m’explique: l’offre de Chanteurs masqués est arrivée au moment où Céline Dion a annoncé souffrir du syndrome de la personne raide. Je me suis dit: «Je vais y participer, parce que j’ai la santé pour le faire.» Je ne connais pas personnellement Céline, j’ignore même si elle sait qui je suis, mais c’est grâce à elle que j’ai décidé de relever ce défi.

Et quelle chanson as-tu choisi d’interpréter?

Au départ, j’ai proposé des chansons françaises, sans acrobaties vocales. Mais ma voix était facilement reconnaissable en français. On a donc opté pour River Deep, Mountain High, interprétée originellement par Tina Turner et reprise ensuite par Céline Dion.

Ce n’est pas la plus facile des chansons!

C’est vrai, mais tant qu’à vivre l’expérience, pourquoi ne pas y aller à fond! (rires) J’ai travaillé fort les mois précédant l’enregistrement. J’ai pris ça au sérieux, tout en ayant beaucoup de fun!

As-tu déjà rêvé d’être chanteuse?

Oui. Jeune, j’étais une grande fan de Tina Turner, je chantais ses chansons, mais comme j’aimais plein d’affaires, ma mère m’inscrivait à des cours de dessin, de piano, de natation... Jamais ça ne m'a traversé l'esprit de suivre des cours de chant. Même chose pour la danse: je n’ai jamais pris de leçons, ce qui explique pourquoi je n’ai aucun talent non plus de ce côté. Pouvez-vous le croire: à 64 ans, c’était la première fois de toute ma vie que j’avais à apprendre une chorégraphie!

Ton amoureux, Michel Trudeau, et toi travaillez ensemble chez Aetios Productions. Était-il dans le secret?

Ç’aurait été impossible de lui cacher ma participation! Cela dit, il ne pouvait pas m’accompagner sur le plateau, parce que si un enquêteur l’avait croisé en coulisses, il aurait immédiatement su que j’étais cachée en dessous d’un des costumes! J’ai donc vécu cette expérience toute seule, ce qui était plutôt spécial, puisqu’on est assez fusionnels. (Fabienne réfléchit et ajoute:) J’aime ma job de productrice, tous les shows télé que je produis m’habitent jour et nuit. Mais, pendant trois mois, j’avais quelque chose que je faisais rien que pour moi. Et je n’ai pas détesté ça.

Cette expérience t’a-t-elle donné envie de sortir de ta zone de confort? Pourrait-on te voir chanter ailleurs?

Non! (rires) Si je n’avais pas été costumée, jamais je n’aurais participé à Chanteurs masqués, j’aurais été bien trop gênée de chanter en étant moi-même. Il s’agit d’une opportunité qui se présente une seule fois dans une vie et c’est pour ça que c’est aussi magique!

SECRET DE TOURNAGE

«Les participants ne se rendent pas au studio MELS avec leur auto. Il faut enfi- ler un costume de camouflage noir avec des gants et un casque d’apiculteur, puis se rendre habillé comme ça au lieu de rendez-vous pour embarquer dans le camion de la production. Mon amoureux, Michel, est venu me porter à un coin de rue. J’ai marché rapidement, de peur que quelqu’un appelle la police! J’avais l’air d’une voleuse prête à faire un braquage de banque!» (rires)

