Début de saison pour les Cataractes: Jason Pominville sera intronisé

Les Cataractes de Shawinigan lancent officiellement leur saison, samedi, au Centre Gervais Auto. Après un départ canon dans le calendrier préparatoire, l'organisation est fébrile et confiante.

«On a de bonnes attentes cette saison, on pense qu'on peut réaliser de grandes choses», a commenté le directeur-gérant des Cataractes, Martin Mondou.

Les Cats se retrouvent au premier rang de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec les matchs préparatoires. Martin Mondou sent que son équipe est unie et complète. On mise sur le rôle des vétérans, sept joueurs qui ont soulevé la Coupe du Président en 2021.

TVA NOUVELLES

Avec une défensive qui a de l'expérience, tout est en place selon la direction pour voir émerger les talents offensifs.

«On est plus jeunes en attaque, mais c'est une opportunité pour des jeunes de produire et d'avoir des responsabilités», a poursuivi Martin Mondou.

L'ex-joueur étoile Jason Pominville sera intronisé le 27 janvier prochain. Le numéro 50 sera hissé dans les hauteurs du Centre Gervais Auto.

TVA NOUVELLES

«C'est un bel honneur. J’ai pu rencontrer ma femme ici, sa famille. Ça représente beaucoup pour moi. C'est sûr que le côté hockey m'a permis de me développer beaucoup et d'en apprendre sur la “game”. Ça m’a permis d'être prêt pour passer au prochain niveau qui a été la ligue américaine et la LNH», s’est remémoré Jason Pominville, qui était présente à la conférence des Cataractes vendredi.

Pominville a disputé 199 matchs avec les Cats, de 1998 à 2002. Il fut nommé capitaine lors de sa dernière année. Celui qui a évolué par la suite avec les Sabres de Buffalo devient le 13e immortel des Cataractes de Shawinigan.

TVA NOUVELLES

L'organisation veut aussi améliorer l'expérience client cette saison.C'est un des mandats donnés à Steve Turcotte, un ajout important au sein de l'équipe de direction.

L'ex-journaliste sportif, qui a cumulé 26 ans au Nouvelliste, devient Directeur aux communications marketing et gestion hockey.Une question demeure.

Est-ce que les Cataractes vont déposer leur candidature pour recevoir la Coupe Mémorial en 2025 ?

TVA NOUVELLES

L'équipe est toujours en réflexion.«Oui, on est en mode Coupe Mémorial. On a beaucoup d'éléments pour bâtir une équipe pour la Coupe... maintenant, on veut juste s'assurer qu'on soit capables financièrement de ficeler», a commenté Martin Mondou.

L'équipe est à la recherche de partenaires financiers et prendra sa décision à la fin du mois de septembre. La mise de départ pour un évènement de cette ampleur frôle le 1,6 million $.Mais avant, l'énergie sera déployée pour le premier match.

Les Cataractes affrontent à 16 h, samedi, le Phoenix de Sherbrooke.