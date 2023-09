Des années d’attente pour l’immigration de son mari: «je me sens trahie par mon Québec que j’aime tant»

Une Québécoise qui attend depuis plus d’un an l’arrivée au pays de son mari via un programme de parrainage songe à quitter le Québec après s’être résignée à avorter, ne désirant pas élever son enfant seule pendant que les délais de traitement de son dossier ne cessent de s’allonger.

Laurianne Lachapelle explique en entrevue à TVA Nouvelles qu’après s’être mariée en janvier 2022 à un Guatémaltèque, elle a soumis une demande en août de la même année dans le cadre du programme de parrainage d’un époux ou conjoint de fait vivant à l’étranger.

Le délai d’abord estimé à 13 mois s’est allongé un an plus tard pour atteindre au moins 24 mois.

Selon des données révélées par le Journal de Montréal en juillet, près de 37 000 dossiers de parrainage préalablement approuvés par Québec sont en attente de traitement alors que la cible d’admission est d’environ 10 600 par années.

«On est déchiré, soutient-elle. Ce n’est pas juste une question de chiffres, ce sont des humains qui sont derrière et c’est déchirant. Les moments de la vie, on ne peut pas les vivre ensemble. Il y a des mères qui ne peuvent pas vivre l’enfance de leurs enfants et je trouve ça inacceptable.»

Contrainte d'avorter

Étant récemment tombée enceinte et devant les longs délais annoncés, Mme Lachapelle a pris la difficile décision d’avorter, ne souhaitant pas élever son enfant seule.

«Ce n’était pas mon choix parce que si mon mari avait l’opportunité de venir au Québec, notre famille aurait commencé maintenant, dit-elle. Je ne pouvais pas m’imaginer vivre ma grossesse seule. C’est quelque chose qu’on veut vivre ensemble. J’en ai encore des pensées tous les jours et j‘ai de la peine. C’était deux choix horribles que j’avais.»

Questionnée au sujet des délais en immigration lors de la période de questions du 20 septembre par le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, Guillaume Cliche-Rivard et la ministre de l’Immigration de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette, répond qu’une commission parlementaire est en cours concernant entre autres cette thématique.

«Au cours de la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2023, le regroupement familial a représenté plus de 24% des personnes immigrantes qui ont été admises au Québec. En date du 30 juin 2023, dans la catégorie du regroupement familial, le nombre d’admissions a été de 6853 personnes, soit 66% de la fourchette qui est planifiée.»

«Je ne commenterai pas de cas particuliers, ajoute-t-elle. Au gouvernement, on regarde aussi la globalité des enjeux, la globalité des situations et c’est ce pourquoi les chiffres importent.»

«Des familles déchirées»

Pour Mme Lachapelle, la réponse de la ministre a eu l'effet d'un «choc».

«J’ai trouvé que ça manquait d’humanité, partage-t-elle. Moi je suis une fille de chiffres. J’ai juste envie de dire que les chiffres du gouvernement sont minables. 6500 demandes acceptées donc seulement 15% de toutes les demandes au Québec ont obtenu la résidence permanente»

«Le reste ce sont des familles qui sont déchirées, continue-t-elle. Ce sont 85% d’humains, et 85% d’échecs.»

Advenant une absence de changement, Laurianne Lachapelle se résignerait à quitter le Québec et pourrait potentiellement déménager en Ontario.

«Je veux tellement rester au Québec, affirme-t-elle. Je veux tellement vivre ma vie au Québec, je veux tellement vivre ici de tout mon cœur. Si ça ne change pas, je vais devoir vivre un déchirement et je le ferais parce que ma famille c’est ce qu’il y a de plus important pour moi.»

En juillet, le cabinet de la ministre indiquait au Journal de Montréal qu’il travaillait «en étroite collaboration» avec le gouvernement fédéral quant à des pistes de solutions qui permettraient de réduire ces délais rapidement.

Le cabinet de la ministre n’a pas donné suite à nos questions quant à l’avancement de ces discussions et l'état de la situation concernant les délais.