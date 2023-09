Des soldats russes préfèrent fuir ou se suicider plutôt que de combattre en Ukraine

Un groupe de soldats russes ont partagé une vidéo dans laquelle ils affirment que plusieurs de leurs frères d’armes désertent actuellement l’armée ou mettent fin à leur jour pour ne pas avoir à combattre en Ukraine, rapporte le Daily Mail.

Les membres du 1442e régiment, qui a été déployé dans le village de Klishchiivka, près de Bakhmout, clament avoir choisi de fuir et de désobéir aux ordres.

Ils affirment que leurs armes et leurs munitions sont désuètes ou brisées; selon eux, combattre avec un tel équipement équivaudrait à signer leur arrêt de mort.

«Nous combattons près de Klishchiivka. Presque toute notre infanterie a été tuée. Un ordre est arrivé aujourd’hui pour qu’on crée un groupe d’assaut de 10 soldats. Ce serait une mort assurée pour nous», clame l’un d’eux dans la vidéo.

Ceux-ci estiment qu’ils sont condamnés à se faire massacrer par les soldats ukrainiens s’ils combattent avec leur équipement actuel. Et s’ils battent en retraite, ce sont les «escouades de la mort» russes qui les fusilleront.

C’est en raison de cette situation que plusieurs soldats russes auraient décidé de mettre fin à leurs jours plutôt que de devoir continuer à monter au front.

«Aujourd’hui, un homme de notre régiment s’est pendu. Il s’est suicidé par peur», peut-on entendre dans la vidéo.

Les membres du 1442e régiment ont d’ailleurs averti leurs conjointes que leur décision de fuir ferait probablement en sorte qu’ils se feraient tuer par les «escouades de la mort» de l’armée russe.

«Un groupe qui a battu en retraite a été fusillé. Les gens fuient et se pendent», clame un membre du régiment.

Le régiment russe affirme aussi que certains soldats qui refusent de foncer vers une mort certaine sont battus et envoyés au front.

«Ils ne les laissent même pas mettre les blessés en sécurité. Ils leur tirent dessus. Nos hommes sont forcés de se défendre contre l’ennemi et contre nos propres compatriotes. Nous devrions les aider et non les tuer», soutient un soldat dans la vidéo.