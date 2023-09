EN IMAGES | Colombie: nouvel attentat à la voiture piégée dans la région du Cauca

Un attentat à la voiture piégée a visé vendredi matin une localité du sud-ouest de la Colombie, dans le département du Cauca, théâtre mercredi d'une attaque similaire qui avait fait deux morts, a-t-on appris de sources concordantes.

L'attentat a eu lieu dans la localité de Jamundi, à moins de 10 kilomètres au sud de la ville de Cali, et a fait au moins cinq blessés civils, dont un grave, a annoncé la police colombienne.

La voiture piégée visait une station de police qui a été endommagée ainsi que des habitations environnantes, toujours selon la police.

«Nous condamnons l'attaque de Jamundi», a réagi sur le réseau social X (anciennement Twitter) le président Gustavo Petro.

«Nous continuons de porter des coups à l'économie illégale, et la réaction est la violence. Nous ne céderons pas. Les forces de sécurité doivent reprendre le territoire militairement», a affirmé M. Petro.

Mercredi, un attentat à la voiture piégée avait visé une station de police dans une localité voisine de ce même département du Cauca, tuant deux civils.

L'attaque n'a pas été revendiquée mais attribuée par les autorités à la dissidence des FARC, groupe armé qui rejette l'accord de paix signé en 2016 par cette guérilla marxiste.

Le Cauca est l'une des régions les plus troublées du pays, et une zone de production de feuilles de coca et de transit du narcotrafic vers le Pacifique. Plusieurs groupes armés se disputent son contrôle pour s'assurer de juteux dividendes.

La dissidence des FARC (connu sous le nom de EMC-FARC pour «état-major central») est par ailleurs engagée dans des pourparlers avec le gouvernement, avec des négociations et un cessez-le-feu bilatéral censés débuter le 8 octobre.

Ces derniers mois ont été marqués par un regain d'activités de ce groupe contre les forces de sécurité et pour tenter d'accroitre son emprise territoriale.