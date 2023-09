Une manifestation nationale du Front commun aura lieu samedi après-midi dans les rues de Montréal.

Les travailleurs des services publics, ainsi que l’ensemble de la population, sont invités à participer à ce rassemblement qui doit débuter à 13h.

En marge de cette manifestation, la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a partagé une vidéo dans laquelle elle demande aux syndicats de négocier de bonne foi et d’aider le gouvernement à améliorer l’organisation du travail dans le secteur public.

À l’émission «La Joute», Elsie Lefebvre a soutenu que la marche de samedi est nécessaire pour présenter les visages derrière les leaders syndicaux, leurs revendications et leurs chiffres.

«Ce qu’on va voir, ce sont des pères, des mères de famille, des infirmières, des enseignants, des techniciens et des gens de toute la fonction publique qui vont venir nous montrer leur réalité de par leur solidarité», affirme la Jouteuse.

Son collègue Luc Lavoie n’est toutefois pas de cet avis. Selon lui, améliorer l’organisation du travail est un enjeu crucial qui n’est pas suffisamment pris au sérieux par les leaders syndicaux.

«C’est tout un establishment syndical qui ne veut pas négocier les vraies affaires, parce que les vraies affaires, c’est ça qui leur donne du pouvoir. Les vraies affaires, c’est toute cette organisation du travail qui est absolument ingérable et c’est : donne donc de l’argent à tes syndiqués et tes membres. Arrange-toi donc pour que leurs salaires montent», clame le jouteur.

«C’est impossible de gérer des ressources humaines dans des conditions comme celles-là! Ça n’a aucun sens!», ajoute-t-il.

Si elle est d’accord que l’allègement des conventions collectives et l’augmentation de la flexibilité sont primordiaux, Elsie Lefebvre condamner néanmoins la mauvaise foi du gouvernement.

«Tu ne peux pas commencer des négociations avec un plancher, comme celui-là, à 9%. Ce n’est pas sérieux et ce n’est pas crédible», mentionne-t-elle.

La jouteuse juge également qu’il y a une part de sexisme derrière les offres du gouvernement aux syndicats.

«Parce que ce sont des femmes, il y a moins de conditions de travail. Ils ont donné 21%, il y a quelques semaines, pour les policiers», argumente Elsie Lefebvre.

Pour Marc-André-Leclerc, il est clair que le Front commun remporte actuellement la guerre d’opinion publique.

«Les élus ont fait une grosse erreur et je trouve que ce n’est vraiment pas un cadeau à faire à Mme LeBel : c’est leur 30%. C’est incroyable. Tu vas négocier avec le public et toi tu te donnes 30%! [...] Et là on arrive avec des grenailles pour les enseignants, les infirmières et tout ça», indique-t-il.

Pour voir l’échange complet, visionnez la vidéo ci-haut.