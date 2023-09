Grogne à l’aéroport de Montréal: le nouveau PDG s’attaque aux problèmes causés par l’achalandage

Suscitant la grogne des voyageurs depuis quelque temps déjà, l’aéroport de Montréal est désormais considéré comme l’un des pires aéroports du monde, un problème auquel le nouveau PDG entend remédier.

Après la crise liée aux bagages l’an passé et les travaux interminables qui rendent le chemin vers l’aéroport pénible, voilà que la voie d’accès aux débarcadères créée des embouteillages monstre.

Ainsi, en poste depuis quelques jours, le nouveau PDG d’Aéroports de Montréal, Yves Beauchamp, a non seulement communiqué avec les différents paliers gouvernementaux pour régler les problèmes liés aux douanes et aux routes menant vers les infrastructures, mais a aussi travailler sur des solutions à mettre en place pour libérer les airs de débarcadère.

«Rapidement, je me suis activé à trouver avec mon équipe des solutions pour la voie d’accès de l’embarcadère et du débarcadère qui [provoque], en période de pointe, des attendes qui son pénibles pour les passagers», a-t-il notamment indiqué, en précisant que l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau connait la plus forte croissance d’achalandage au pays.

Ainsi, un nouveau stationnement avec un service de navette sera disponible dans le but de désengorger la voie d’accès. M. Beauchamp a ajouté que cette solution s’ajoutera aux changements déjà mis en place, tels que le passage des Uber dans l’espace des Taxis et l’instauration d’une navette destinée aux employés.

M. Beauchamps a également assuré qu’il continuerait de travailler avec les partenaires afin de continuer d’améliorer les infrastructures de l’aéroport.