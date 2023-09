Ils réintègrent leur logement après un incendie, mais se retrouvent dans l’insalubrité

Des résidents d’un immeuble endommagé par les flammes ont pu rentrer chez eux après quelques jours, mais se sont retrouvés dans des logements insalubres.

Un incendie est survenu le 7 septembre dans cet immeuble de la rue Sainte-Catherine Est à Montréal.

L’Arrondissement Hochelaga-Maisonneuve avait ensuite pris en charge les résidents temporairement, le temps que les inspecteurs de la Ville puissent s’assurer que les lieux étaient toujours sécuritaires.

Les résidents sont d’avis qu’ils ne le sont pas, notamment car lorsqu’il pleut, l’eau s’infiltre à l’intérieur.

Une odeur de fumée et de moisissure est toujours présente au point que certains habitants de l’immeuble doivent porter un masque.

Des punaises de lits sont également présentes dans les logements.

Les résidents se sentent abandonnés par l’Arrondissement.

«Suite à l’incendie, j’ai eu mal à la tête, mal à la gorge, affirme une résidente. Je perds souvent la voix à cause des odeurs.»

«Personnellement je ne trouve pas ça sécuritaire», ajoute un locataire.

«Le problème c’est que c’est un immeuble qui structurellement n’est pas propre à l’habitation, partage une femme. On a vu le toit avec des trous et calciné, donc l’eau s’infiltre et traverse trois étages pour tomber dans les logements. Les murs sont infiltrés d’eau et on commence à voir de la moisissure apparaître.»

De son côté, la Ville indique que tout est conforme et que tous les critères sont respectés, même si ce n’est pas idéal.

Les résidents ont organisé des «portes ouvertes» des lieux vendredi pour déplorer leur état.

