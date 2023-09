Le premier ordinateur quantique du pays inauguré

Le IBM Quantum System One est l’un des cinq ordinateurs les plus puissants au monde. Après les États-Unis, l’Allemagne et le Japon, c’est dans les bureaux de IBM, à Bromont, que le premier ordinateur quantique du Canada est installé.

Ça aura pris 15 mois pour le développer et concrétiser un investissement de 68 millions de dollars de Québec.

Cette nouvelle génération d’ordinateur possède une puissance de calcul unique, qui permet d’optimiser et d’accélérer des analyses complexes, notamment en santé.

TVA NOUVELLES

Selon le DG de DistriQ, zone d’innovation quantique, Richard St-Pierre, cet appareil permettra notamment d’accélérer significativement le développement de médicament, entre autres.

«Certains calculs qui prenaient des années prendront maintenant quelques jours», a-t-il dit.

L’usage sera exclusif à la Plateforme d’innovation numérique et quantique du Québec, PINQ2. Situé à Sherbrooke, cet organisme fera le lien entre l’ordinateur et les entreprises qui profiteront de cette technologie.

TVA NOUVELLES

L’appareil est en fonction depuis juillet dernier. Au moins cinq entreprises bénéficient déjà de la puissance celui-ci. Selon le DG de PINQ2, Éric Capelle, une dizaine d’entreprises sont en attente. La liste de candidats potentiels est bien remplie.

Partenaire dans cette aventure, l’Université de Sherbrooke est l’un des deux seuls endroits au monde où l’on forme des experts quantiques. Le programme de Science de l’information quantique, qui existe depuis 2021, est le seul programme francophone au monde. Cet ordinateur devient un ajout important à la formation.

En raison de l’évolution rapide de la technologie, l’ordinateur a une durée de vie d’environ quatre ou cinq ans. La deuxième génération du IBM Quantum system One est d’ailleurs déjà en préparation.