Les chasseurs doivent s’adapter au climat

La saison de la chasse est à nos portes et ça se ressent dans les commerces de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean. Les chasseurs sont dans les derniers préparatifs avant de se diriger en forêt, mais la saison risque d'être différentes de la précédente, entre autres, en raison des changements climatiques.

«J'ai hâte, c'est vraiment ma passion. C'est un plaisir de se retrouver dans le bois, relaxer, voir les autres bêtes dans la nature», a admis un chasseur.

Ça se ressent dans les commerces. Chez Chasse et Pêche à Chicoutimi, c’est un feu roulant depuis le début du mois d’août.

«C'est la frénésie, c'est l'excitation ultime, à une journée avant l'ouverture dans la zone 28 !» s’est exclamé le propriétaire de la boutique, Éric Lapointe.

Meilleure saison

L’an dernier, la chasse était plus restreinte puisque seule la femelle pouvait être chassée. Cette année, c’est beaucoup plus permissif. La femelle, le mâle et le veau sont autorisés.

«La chasse risque d'être bonne, je pense que la température va être avec nous en fin de semaine», a confié Tommy Plante, gérant de la boutique Chasse et Pêche de Chicoutimi.

Le climat, un défi

Le mercure risque de grimper, particulièrement en fin de semaine. C’est un défi de plus pour les chasseurs qui doivent de plus en plus s'adapter au réchauffement climatique et qui devront faire preuve d’ingéniosité pour préserver leur gibier.

«Après quelques heures de recherche à une température de 20 degrés, on commence déjà à être en danger. La grosse mode dans les dernières années, c'est de se fabriquer des grosses glacières», a constaté M. Lapointe.

Ce sont 4000 $ bien investis pour un chasseur, qui a fait l’acquisition cette année d’une grande glacière afin de s’assurer que sa viande reste fraîche.

«Cette année on a décidé d'y aller avec un équipement qui va nous permettre de sauver l'animal si on le tue. C'est important, parce qu'aujourd'hui avec les changements climatiques, il faut s'adapter donc on a décidé d'investir», a-t-il affirmé.

Les bêtes seront aussi plus discrètes en raison du temps chaud. Les chasseurs doivent renouveler leur technique de chasse et surtout adapter leur horaire. Les chasses matinales et de fin de journée seront les plus payantes selon le propriétaire de Chasse et Pêche Chicoutimi.

Selon lui, les animaux risquent d’être présents en plus grande quantité, possiblement en raison des changements climatiques.

«Est-ce que c'est la migration du feu qui a fait que le gibier est descendu? Possible. Mais mystérieusement cette année, on va avoir je pense une très belle année de récolte», a-t-il ajouté.

Pour ce qui est du manque de munitions, qui donne des maux de têtes à plusieurs depuis la pandémie, pas de problème, a assuré Tommy Plante.«Les munitions sont rares depuis quelques années, mais on a réussi à dépanner le monde», a-t-il expliqué, confiant.

La sécurité avant tout

Avant le départ, un rappel de sécurité s'impose sur la manipulation des armes à feu.

«En véhicules, c'est totalement interdit que ce soit un véhicule récréatif ou peu importe le type de véhicule. Il faut la traiter toujours comme si elle est chargée en vérifiant s'il y a une munition à l'intérieur ou pas. Le cran de sûreté doit être mis», a rappelé Éric Lapointe.

Dès le lever du soleil demain [samedi], les chasseurs seront nombreux à arpenter les forêts du Saguenay - Lac-Saint-Jean, en quête de gibiers.