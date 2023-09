Manque de personnel en éducation: échanges musclés entre Rizqy et Drainville

La députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, a interpelé vendredi le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, concernant le manque de personnel en éducation, donnant lieu à des échanges musclés entre ces deux politiciens.

• À lire aussi: Construction et rénovation d’écoles: les circonscriptions caquistes favorisées, dénonce le PLQ

Mme Rizqy a notamment questionné le ministre quant aux 14 000 enseignants manquants qu’il y aurait dans le réseau d’ici 2027..

«Ça devrait être une urgence nationale, affirme Marwah Rizqy Si on mettait un dixième d’énergie qu’on mettait pour la filière batterie dans la filière éducation, on serait riche en titi au Québec, parce que l’ignorance, ça coûte cher.»

De son côté, le ministre de l’Éducation blâme les Libéraux pour cette situation.

«Oui, il en manque des enseignants, et il manque de professionnels en éducation et il manque des éducatrices et il manque des TES parce que vous les avez mis à la porte en coupant dans le financement, ou ne les avez pas remplacés», répond Bernard Drainville.

Ce dernier s’est également défendu de faire du favoritisme dans les projets de construction d’écoles.

La députée de Saint-Laurent avait reproché jeudi au gouvernement de «mettre en pause» les projets dans les circonscriptions autres que celles de la CAQ.

«On ne fait pas de partisanerie avec le processus d’identification des besoins, indique M. Drainville. Peut-être que la députée fait de la partisanerie avec le processus, mais moi je n’en fais pas.»

«47 sur 48 sont dans des comtés caquistes et un seul dans le comté de Vaudreuil, qui est une excellente députée, indépendante, mais je sais que vous faites de l’œil [à sa circonscription], rétorque Mme Rizqy. À un moment donné, ça suffit.»

Voyez les explications dans la vidéo ci-dessus