Pénurie d’agents de protection de la faune au Québec: des répercussions sur la saison de chasse?

Le manque d'effectifs d'agents de la faune risque d’entrainer des répercussions sur la saison de chasse. Le syndicat qui les représente soutient que certains bureaux en province pourraient être à découvert cet automne en raison de la pénurie de personnel.

Selon les données du ministère de la Faune et des Parcs, il y a 315 agents de protection de la faune au Québec. Dans l’Est-du-Québec, on compte 17 agents dans les bureaux du Bas-Saint-Laurent, 16 en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et 21 agents sur la Côte-Nord.

En 2018, il y avait 378 agents de la faune au total dans la province.

Il y a eu beaucoup de départs volontaires ou de retraites dans les dernières années.

Le Syndicat des agents de protection de la faune du Québec souligne qu'il y a une volonté gouvernementale d'embaucher des agents de la faune. Le rattrapage devra se poursuivre au cours des prochaines années.

Selon le syndicat, une cohorte de 18 nouveaux agents de la faune a terminé sa formation au début septembre. Il y a eu peu de formation durant la pandémie.

En attendant, il y a des répercussions sur le terrain du manque d'effectifs.

« Bien l'impact, on ne s'en cachera pas, c'est le service aux citoyens. Les couvertures de plaintes, les couvertures du territoire. C'est certain qu'il y a des choses qui vont être priorisées. Des choses qui seraient bonnes qui ne peuvent pas être faites, parce qu'il y a un manque d'agents. Parfois, on va pallier en amenant un certain nombre d'agents à un bureau pour montrer que, regardez, non il n'y a pas de problème, mais ce sont les agents d'un autre bureau.

«On en déshabille un pour en habiller un autre temporairement. Cette solution-là peut être bonne pour certaines opérations, mais on s'entend que ce n'est pas la manière de faire », explique le président du Syndicat des agents de protection de la faune du Québec, Martin Perreault.

Le ministère de la Faune et des Parcs estime que le contingent actuel de 315 agents de protection de la faune travaille douze mois par année, alors que les postes étaient auparavant saisonniers. Québec indique que, malgré un nombre moindre d'agents, le total des heures travaillées demeure le même.

La valorisation du métier est la solution pour rendre la profession attrayante, selon le syndicat.

« On veut qu'il y ait une promotion de l'emploi, puis il n'y en a pas. On en fait autant que possible avec les différentes entrevues. On a besoin de savoir ce qu'un agent de la faune fait, peut-être briser certaines idées qu'il y avait avant », ajoute M. Perreault.

Le ministère de la Faune et des Parcs indique avoir procédé à un premier affichage d'emplois réguliers à temps complet pour les aspirants. Il s’agit d’une première depuis 1977. L'objectif est de favoriser la rétention.