Sept-Îles: le corps inanimé d’un octogénaire retrouvé

Le corps inanimé d’un homme recherché depuis le 19 septembre par la Sûreté du Québec (SQ) a été retrouvé vendredi après-midi à Sept-Îles, sur la Côte-Nord.

Le corps de l’homme a été localisé dans le secteur du Lac Rapide à Sept-Îles vers 15 h 30 vendredi, non loin de l'endroit où le véhicule d’un homme porté disparu avait été retrouvé plus tôt en journée, a rapporté la SQ par voie de communiqué.

Des patrouilles terrestres et nautiques avaient été dépêchées à la suite de la découverte du véhicule en question.

Le décès de l’homme a été constaté, et il s’agit bien de l’octogénaire qui était recherché depuis le 19 septembre dernier. L’enquête se poursuit afin de déterminer les causes et les circonstances entourant l’évènement.