Shakira pensait que ce serait «à la vie à la mort» avec Gerard Piqué

Shakira est vraiment tombée de haut le jour où Gerard Piqué lui a annoncé qu’il voulait divorcer.

Comme elle l’a confié lors d’un récent entretien accordé à Billboard, la chanteuse pensait vraiment qu’elle passerait le restant de ses jours avec le footballeur.

« Mes priorités, c’était ma maison et ma famille. Je croyais au “Jusqu'à ce que la mort nous sépare”. Je croyais à ce rêve, et j’avais fait ce rêve pour moi-même et mes enfants », s’est attristé Shakira.

De son propre aveu, l’interprète de Waka Waka pensait reproduire le modèle de ses parents qui sont ensemble depuis 50 ans.

« Ils s'aiment comme au premier jour d’un amour unique et irremplaçable. Donc je sais que c'est possible », a-t-elle poursuivi, avant de faire le constat amer des sacrifices qu’elle avait dû faire pour son ex-mari.

« Le fait est que j'étais dévouée à lui. À la famille, à lui. C'était très difficile pour moi de m'occuper de ma carrière professionnelle à Barcelone », a ajouté Shakira. « Je ne pouvais pas laisser mes enfants et aller quelque part pour faire de la musique en dehors de chez moi. C'était difficile de maintenir le rythme. »

Depuis la séparation, Shakira a quitté l’Espagne pour aller s’installer à Miami où elle s’est attelée à l’enregistrement de nouvelles chansons, tandis qu’elle espère se lancer dans une tournée à l’horizon 2024.