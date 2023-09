Survivre au deuil d’un enfant: il rend hommage à son petit Philou en racontant son histoire

«Mon cœur s’est arrêté», la perte d’un enfant est de loin la pire souffrance à vivre pour un parent. Vincent Rodrigue a perdu son petit garçon Philou, à l’été 2016. Désormais, il raconte avec résilience le deuil qu’il a vécu à des centaines de personnes. Une façon pour lui de guérir et de se sentir près de son fils décédé.

Le père de Philou ne se cache pas être encore ébranlé par le décès de son petit garçon. Cependant, raconter son histoire à toutes ces personnes l’aide à passer au travers de son deuil. «Cela fait partie de mon cheminement et de ma guérison. Je ne pourrais jamais dire que je suis guéri de cette perte-là, mais j’ai appris à vivre avec», confie Vincent Rodrigue à TVA Nouvelles.

«Ç’a été atroce»

Son Philou est décédé d’une noyade, lors d’un séjour au chalet. À l’heure du coucher, son père a couché son fils sur le divan-lit pour la première fois. «On s’est réveillé le lendemain matin et il n’était plus là», témoigne-t-il.

Les parents n’ont malheureusement pas entendu que le petit Philou s’était levé durant la nuit. «On a sorti du chalet et on l’a retrouvé, il flottait sur l’eau...Ç'a été atroce, ça fait vraiment mal. Je me suis senti énormément coupable de l’accident de mon petit bonhomme», lance-t-il, avec émotions.

Vincent explique qu’il s’est longtemps senti coupable du décès de son Philou. «Jusqu’à ce que je comprenne que c’est un accident. Malheureusement, il y en a trop. Ça arrive trop souvent!», émet-il.

Quand tout s’écroule, se relever

À l’aide de ses conférences, Vincent Rodrigue souhaite notamment aider les proches des victimes d’une noyade, qui doivent traverser cette période excessivement difficile.

«Il faut que tu acceptes d’avoir mal, tu dois vivre ta peine. Tu ne peux pas du jour au lendemain effacer ça et recommencer. Ça ne marche pas comme ça, tu dois vider ton intérieur. Tu ne dois pas rester seul dans ta peine... Tu dois demander de l’aide», commente-t-il.

