Un Palestinien tué par des soldats israéliens en Cisjordanie

Un membre d'un groupe armé palestinien a été tué vendredi matin lors d'affrontements avec des soldats israéliens en Cisjordanie occupée, selon des sources concordantes.

Le jeune homme a été «touché à l'abdomen par des balles de l'occupation» israélienne dans le village de Kafr Dan, dans le nord de la Cisjordanie, a indiqué le ministère palestinien de la Santé dans un communiqué.

Le Jihad islamique palestinien a identifié le défunt comme Abdoullah Abou Hassan, 18 ans, «combattant local de la branche armée des Brigades Al-Qods».

Il a été tué «auprès de ses frères héroïques en affrontant les forces ennemies qui avaient pris d'assaut le village de Kafr Dan, à l'ouest de Jénine», ajoute le Jihad dans un communiqué.

L'armée israélienne a indiqué de son côté avoir mené une opération «antiterroriste» pour chercher des armes dans ce village. Au cours de ce raid, «des suspects ont ouvert le feu et lancé des explosifs» vers les forces israéliennes, qui ont riposté par des tirs à balles réelles et touché une personne, selon un communiqué de l'armée.

Les violences liées au conflit israélo-palestinien se sont intensifiées depuis le début de l'année, en particulier en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Au moins 239 Palestiniens ont été tués depuis le 1er janvier, ainsi que 32 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.