Après les vaches, des sangliers en cavale!

Après l'histoire inusité des vaches en cavale à St-Sévère à la fin de l'année 2022, voilà que des sangliers ont pris la fuite dans le secteur de Yamachiche en Mauricie.

Maxime Descôteaux, fondateur du Refuge Cécropia, explique que les sangliers en cavale en étaient qui provenaient d’un élevage clandestin.

«Depuis 2018, les propriétaires de fermes d’élevage doivent identifier leurs bêtes, et ces deux-là n’ont pas d’identification», explique-t-il. «Difficile de savoir qui est le responsable de cette fuite.»

Les deux bêtes n’ont toujours pas été capturées, mais ont été vues à plusieurs reprises depuis la fin de semaine dernière.

«On a eu 17 appels concernant les sangliers de Yamachiche», lâche M. Descôteaux. «Nous on agit comme une centrale d’appel pour aider le ministère qui reçoit des animaux sauvages, mais on ne peut pas accepter les sangliers.»

Le sanglier ne représente pas un danger pour l’humain, dit M. Descôteaux. Toutefois, il rappelle qu’il s’agit d’animaux sauvages et qu’il vaut mieux de se tenir loin de ceux-ci et de «ne jamais tenter de les coincer».

«Si on rate notre capture, l’animal va apprendre et va craindre l’humain et les cages de capture», explique le fondateur du refuge.

