À TVA Sports: Équipe Monde bien en contrôle

Équipe Monde tente de poursuivre son travail de démolition à la Coupe Laver, samedi, à Vancouver.

Le tout est en cours à TVA Sports.

Équipe Monde a bien entamé cette deuxième journée. Dans la première confrontation, l'Américain Taylor Fritz est venu à bout du Russe Andrey Rublev par le pointage de 6-2 et 7-6 (3). Voyez les faits saillants ici :

Puis, le Norvégien Casper Ruud a offert les deux premiers points à Équipe Europe grâce à une victoire de 7-6 (6), 6-2 aux dépens de l'Américain Tommy Paul, réduisant ainsi l'écart à 6-2.

Plus tard en soirée, à 22h, le Polonais Hubert Hurkacz se mesurera à l'Américain Frances Tiafoe. Finalement, Hurkacz et le Français Gaël Monfils affronteront le Québécois Félix Auger-Aliassime et l'Américain Ben Shelton.

Vendredi, Shelton, Francisco Cerundolo, Auger-Aliassime et la paire composée de Paul et Tiafoe ont tous remporté leur match respectif, donnant ainsi l'avance 4-0 à Équipe Monde.

Un incident avait eu lieu entre «FAA» et Monfils lors de leur match de simple. Est-ce que les deux joueurs auront passé à autre chose?

Aujourd'hui, chaque victoire vaut deux points, contrairement à un point hier.

Équipe Monde vise un deuxième titre de suite à la Coupe Laver.