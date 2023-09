Drainville, ce vieux singe

Il y a longtemps qu'un possible cas de favoritisme avait été soulevé à l'Assemblée nationale.

Dans les années 2009 à 2012, chaque jour amenait son lot d'« allégations », puis de réponses de ministres libéraux mal à l'aise, se cramponnant à ce même mot – allégations –, pour faire valoir que rien encore n'avait été définitivement prouvé.

Bernard Drainville, député péquiste dans l'opposition, faisait flèche de tout bois. En 2010, pour désigner l'influence indue présumée d'un collecteur de fonds libéral, Franco Fava, il avait même forgé un mot-valise,« favaritisme » !

Projets

Jeudi, les rôles étaient en quelque sorte inversés. Une libérale, Marwah Rizqy, menait la charge contre Bernard Drainville, affirmant qu'en matière « d'agrandissement, rénovation, construction d'écoles », le gouvernement Legault favorisait ses élus.

Sur 48 projets, « 100 % l'ont été dans les comtés caquistes. Tous les autres ont été refusés. Comment pouvez-vous expliquer ça ? Le seul comté qui a été accepté, c'est un comté indépendant, Vaudreuil, comté [sur lequel] vous avez des visées ! » s'indignait la députée.

Le ministre Drainville a alors bredouillé qu'avec 90 sièges caquistes, il était normal que les projets se trouvent plus souvent dans des comtés bleu pâle. De toute manière, des fonctionnaires sont responsables de la « classification » et se basent sur des critères objectifs. « On ne s'en mêle pas », a insisté le ministre.

Apparences

Admettons que 48 projets sur 48, c'est en effet intrigant. Surtout que certains parmi ceux écartés avaient pourtant été déclarés urgents dans un projet de loi d'accélération post-COVID.

En entrevue, la députée n'hésita pas à souligner les apparences de favoritisme, admettant toutefois ne pas posséder de preuve de quelque ingérence ministérielle.

La réplique du ministre Drainville est venue hier, lors d'une interpellation (période de questions de deux heures sur un sujet).

Les 48 projets mentionnés par Rizqy font partie de ceux programmés pour une seule année, 2023-2024. Depuis 2018 et pour l'année en cours, les caquistes au pouvoir, a fait valoir le ministre, ont inauguré ou lancé nombre de projets d'agrandissement, de rénovation, de construction d'écoles dans des comtés péquistes, caquistes et dans de nombreuses circonscriptions libérales.

Dont dans Jacques-Cartier, « un comté que la députée connaît bien », ajouta le ministre, narquois (c'est celui de la dynastie Kelley ; Greg, mari de Rizqy ; et Geoff, père de Greg, qui en fut l'élu de 1994 à 2018).

Drainville soulignait aussi, preuves à l'appui, que si deux projets dans la circonscription de Saint-Laurent ont été mis sur pause, c'est à la demande du centre de services local : « Ce n'est pas une décision politique, c'est une décision du centre de services, et la députée de Saint-Laurent, elle le sait [...]. Ça fait de la bonne TV, mais ce n'est pas exact. »

Le ministre semblait parler d'expérience ! Et s'amusa à faire sortir Rizqy de ses gonds en accusant cette dernière de « faire de la partisanerie avec le processus » d'identification des besoins pour les écoles.

Depuis qu'il est ministre, Bernard Drainville a souvent semblé chancelant. Mais hier, sur la question du favoritisme, c'était plutôt « on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces ».