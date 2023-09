En phase terminale d’un cancer, elle saute en parachute

Mélanie Caron, une résidente du Bas-Saint-Laurent qui combat présentement sa 4e récidive de cancer a effectué un saut en parachute grâce à une campagne de sociofinancement visant à lui faire réaliser ses rêves.

«Sauter en parachute et le benji, ç’a toujours été des choses qui m'attiraient, mais plus le saut en parachute. Et là en plus, mon conjoint est allé dire: "Pourquoi tu n'essaies pas avec Guillaume Lemay-Thivierge?"», raconte Mélanie Caron.

Atteinte de lymphomes et en phase terminale, cette dernière ne voulait pas attendre qu'il soit trop tard avant de réaliser son rêve. Une amie a donc créé une campagne sur le site GoFundMe.

«Ils ont décidé qu'ils voulaient me faire vivre mes rêves cet été, parce qu'on ne savait pas justement combien de temps et si la chimio allait fonctionner», affirme Mme Caron.

Et l’expérience de ce saut en parachute restera assurément gravée dans sa mémoire.

«L'adrénaline de quand tu sautes avec le moniteur qui était avec nous aussi. Il y avait plusieurs sauts à son actif et il connaissait son affaire, il était rassurant», indique-t-elle.

Son moniteur Martin l’a d’ailleurs mise au défi de revenir dans exactement un an pour sauter à nouveau.

«Tout le monde devrait faire ça, de foncer dans la vie, et d'exécuter nos rêves, parce qu'on ne sait jamais non plus un accident de la route quand ça arrive. Nous, on sait qu'on a une date de péremption, mais... on en a tous une date», affirme Mélanie Caron.