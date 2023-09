Happés par la BMW verte, les deux piétons se portent mieux

Les deux piétons frappés de plein fouet par une BMW, dont le conducteur a brusquement accéléré en quittant un événement de voitures à Montréal il y a deux semaines, se portent mieux.

« J’ai été super chanceux. Malgré que ça a frappé super fort, je suis déjà revenu à la normale », a indiqué Nicolas Beauchemin dans une vidéo publiée sur la plateforme Tiktok.

L’événement est survenu le 10 septembre dernier sur le chemin de la Côte-de-Liesse. Le conducteur sortait du stationnement du concessionnaire Porsche Prestige, où avait lieu un rassemblement d’amateurs de véhicules. La scène avait été filmée et a fait le tour des réseaux sociaux.

Capture d'écran tirée d'une vidéo du compte Facebook Yan Nick Le conducteur de la BMW verte a brièvement accéléré avant de frapper les deux piétons, dimanche à Montréal.

« Ça a dérapé assez rapidement, il n’y a rien qu’on a pu faire pour l’éviter. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule en une fraction de seconde », a expliqué le jeune homme de 23 ans dans une vidéo.

M. Beauchemin, qui est propriétaire d’une entreprise d’esthétique automobile, a précisé s’en être sorti avec une commotion cérébrale et quelques points de suture derrière la tête.

Son amie de 19 ans se trouve toujours en centre hospitalier, puisque son fémur, ses deux hanches et un avant-bras sont fracturés.

« Elle s’est ramassée entre le véhicule et le poteau qui est tombé. Ses blessures sont vraiment plus graves. Heureusement, elle récupère super bien, c’est juste que son séjour à l’hôpital va être plus long », a soutenu M. Beauchemin.

Rappelons que Keith Joseph Stephan, 28 ans, a été accusé de conduite dangereuse causant des lésions.

Il sera de retour en cour en novembre prochain.

Conseils

Dans sa vidéo, Nicolas Beauchemin a voulu prodiguer des conseils à ceux qui souhaiteraient assister à de tels rassemblements.

« Surtout les jeunes, arrêtez d’encourager les gens à [faire accélérer] leur char dans le fond quand ils quittent l’événement », a-t-il mentionné.

« Si tu veux entendre son [pot d’échappement], demande-lui de [faire vrombir son moteur] avant qu’il quitte », a conclu M. Beauchemin.