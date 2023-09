«Les gens ne se doutent pas de ce que j’ai vécu dans les 5 dernières années...» : Marilou lance l’album Traits d’union

À 32 ans, elle cumule plus de 20 ans de métier dans le show-business. Après une pause musicale d’une décennie pour prendre soin d’elle, Marilou revient avec Traits d’union, un nouvel album qu’elle livre sans avoir fait aucun compromis.

En 2017, Marilou s’est acheté un piano trop grand sans trop savoir ce qu’elle allait en faire. Petit à petit, elle s’est réapproprié cet instrument qui a fait naître, presque par hasard et tout doucement, une première chanson, puis une autre, et une autre... Écrire, composer, enregistrer, coréaliser, chaque étape a été pour elle une guérison.

« Je dirais que pendant 10 ans, il n’y a eu que 5 ans de silence. Les gens ne se doutent pas de ce que j’ai vécu dans les 5 dernières années... Je n’ai jamais autant fait de musique que pendant ces années. Après avoir fait des thérapies et du travail sur moi, j’ai découvert l’artiste que je suis », explique la femme d’affaires derrière le succès Trois fois par jour.

Photo fournie par Nat Corbeil Promotion, courtoisie Lawrence Fafard

Un projet cultivé

À mille lieues de cette tendance « de prendre les choses à la légère », Marilou insiste sur la rigueur dont elle fait preuve dans sa discipline.

« Je veux me traiter avec respect et mon art aussi. Tout le processus créatif a été une suite de périodes de souffrance qui n’était pas forcément agréable, mais libératrice, comme pour la chanson Rosie. Cela a été un processus sérieux qui méritait une éthique », ajoute la jeune femme reconnue pour sa grande sensibilité.

Il fallait une éthique de travail également rigoureuse pour la convaincre de refaire un album. Car les blessures du passé ont laissé des traces dans son cœur de chanteuse qui, à 12 ans à peine, s’est retrouvée prise dans « une trop grosse machine » (son premier album solo, La Fille qui chante, s’était vendu à 50 000 exemplaires en quelques semaines et contenait quatre chansons numéro un, dont un duo avec Garou).

« Il faut cultiver quelque chose. Car la popularité et l’attention, cela ne te nourrit pas », souffle-t-elle.

Lorsqu’Audiogram l’a contactée pour faire un disque, elle en avait un de prêt, mais elle hésitait beaucoup. Ses demandes étaient claires : elle voulait payer pour son art et ses enregistrements, avoir tout le droit de regard sur sa musique, des images au graphisme en passant par le design et tous les choix artistiques.

« Je suis contente que cet album ne soit pas une revanche envers le passé, mais une boule d’amour qui a été faite avec patience. J’ai vraiment le sentiment que c’est mon premier disque », confie l’artiste qui se réjouit de s’être entourée du musicien Fred St-Gelais pour ce projet.

Photo fournie par Nat Corbeil Promotion, courtoisie Lawrence Fafard

Faire œuvre utile

Les 16 chansons qui composent ce nouvel opus traitent de thèmes précieux et riches aux yeux de la maman de deux petites filles. Trait d’union célèbre la fratrie et l’importance du lien frère-sœur, La protagoniste décortique les comportements d’une jeune femme sur les réseaux sociaux, Le cœur des pommes revient sur le deuil de son cher grand-papa et Le tour de toi parle de la connexion entre deux personnes. Marilou aborde également la maternité (douce-amère Rose pâle) et des séparations qui deviennent des transformations.

« Je suis fière de ne pas avoir honte de mes erreurs, d’avoir choisi d’être là avec mes contradictions », dit Marilou. Elle ajoute que c’est la profondeur des messages qu’elle a reçus, lors de la sortie de chacun des extraits de l’album, qui la font se sentir à sa place.

« Je sens une connexion qui s’est faite, des traits d’union justement entre moi et d’autres personnes qui vivent des choses normales et qui me comprennent », dit celle qui tient à livrer certains états d’âme et enjeux personnels (l’anxiété, la maternité, sa peur de remonter sur scène) sur les réseaux sociaux « pour mettre l’attention sur les choses importantes ».

– L’album Traits d’union, de Marilou, se trouvera sur les plateformes vendredi. Quatre pochettes différentes du disque vinyle sont offertes, et divers produits dérivés sont également proposés sur le site de Trois fois par jour.