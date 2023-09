Poignardé par son élève il y a deux ans: ce prof implore davantage de transparence des directions

Deux ans après avoir été victime d'une tentative de meurtre en classe, un enseignant déplore le manque de transparence des institutions scolaires. S’il avait su que l’élève qui l’a poignardé au cœur s’était montré violent avec une consœur avant d'être transféré à son école, Maxime Canuel aurait pu agir différemment en sa présence, croit-il aujourd'hui.

L’événement sanglant avait fait grand bruit à l’automne 2021. Les élèves avaient été confinés et tous les médias s’étaient empressés de se rendre devant l’école secondaire John F. Kennedy, dans le quartier Saint-Michel. En entrevue avec les journalistes, les jeunes disaient être étonnés de l’identité de la victime, puisqu’il était le « prof cool » de l’école.

Ce prof cool, c’est l’enseignant en arts Maxime Canuel, qui en était à sa 16e année dans cet établissement montréalais que plusieurs considèrent comme « la dernière chance » avant le centre jeunesse.

Les profs ne sont pas en sécurité

Rencontré dans un café de Rosemont, le natif de Sept-Îles en a encore beaucoup sur le cœur et estime que ses collègues du milieu ne sont pas en sécurité. L’information sur l’historique des élèves ainsi que sur les mesures disciplinaires prises devrait leur être communiquée automatiquement, croit-il. Davantage de ressources devraient également être disponibles pour les jeunes avec des difficultés, croit celui qui est toujours en arrêt de travail. L’hypervigilance l’envahit encore au quotidien – il a notamment repositionné les chaises lors de l’entretien afin de faire dos à un mur de briques.

« Je ne suis pas confortable lorsque je ne sais pas ce qu’il y a derrière moi », explique-t-il.

Le matin fatidique, Maxime Canuel accueillait ses élèves dans le cadre de porte de son local, alors que la cloche venait de sonner. À un certain moment, il a senti « un coup de poing » dans son épaule.

« Je l’ai regardé et j’ai dit : “What the hell are you doing ?” », se remémore-t-il.

En touchant son épaule, Maxime Canuel a tout de suite senti un liquide chaud et épais. Puis, il a remarqué une seconde lacération au thorax. Dans un calme olympien, il s’est rendu lui-même et sans aide jusqu’au secrétariat, prenant soin d’aviser au passage des collègues afin qu’ils se mettent en sécurité et qu’ils appellent le 911.

« Je me répétais : “Si tu paniques, tu meurs” », raconte celui qui a été élevé par un père militaire.

En arrivant à l’hôpital, on l’a opéré d’urgence. La lame du couteau utilisé est passée à un millimètre d’une veine vitale.

« S’il l’avait atteinte, je ne pourrais pas te parler aujourd’hui », dit-il calmement, en sirotant son grand café filtre.

Contenu sensible

Cette image peut être dérangeante pour certaines personnes. Révéler l'image Maxime Canuel a subi une sternotomie (longue cicatrice) afin qu'on puisse l'opérer d'urgence au coeur. On remarque également les lacérations causées par le couteau avec lequel il a été poignardé, soit une au thorax et une à l'épaule gauche. COURTOISIE MAXIME CANUEL

Aucun suivi

Ce que Maxime Canuel déplore principalement, c’est que l’élève qui a attenté à sa vie avait des problèmes qui auraient nécessité des suivis spécialisés. Le jeune était étudiant au régulier et ne bénéficiait d’aucun traitement particulier. Ce dernier avait été transféré à l’école John F. Kennedy quelques mois auparavant, après avoir eu une altercation à caractère violent avec une enseignante.

« Pourquoi je n’ai jamais été mis au courant de ça ? Je savais qu’il était dark un peu, mais jamais que je me serais attendu à ça. »

Et alors qu’on recherche encore des milliers d’enseignants, Maxime Canuel admet avoir perdu la passion qui l’animait autrefois et il n’est actuellement pas en mesure de remettre les pieds à l’école.

« En arts, on fait souvent des projets avec des ciseaux ou des exactos, par exemple. Penses-tu que j’ai le goût de faire ça ? », dit-il avec amertume.