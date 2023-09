Pour la suite du monde: Une pièce ingénieuse et créative

Les amateurs de théâtre qui aiment être infiniment touchés par une très belle histoire où trône l’ambiance historique d’une adaptation cinématographique québécoise seront bien servis par la pièce Pour la suite du monde, qui donne le coup d’envoi de la nouvelle saison automnale du Théâtre La Bordée.

Redonner ses lettres de noblesse au film documentaire Pour la suite du monde, tourné en 1962 à L’Isle-aux-Coudres, en utilisant le théâtre d’objets : voilà le pari que s’est lancé la direction artistique de La Bordée en coproduction avec La Trâlée.

Même si ce n’est pas tous les amateurs de théâtre qui apprécieront ce genre théâtral minimaliste, on peut néanmoins affirmer que le pari est réussi en raison de la belle ingéniosité et de la grande créativité qui ressortent de cette façon de faire, bien que l’on utilise très peu de moyens.

D’emblée, il faut admettre que le film est criant d’authenticité, et ce sont les sept acteurs qui raconteront aux spectateurs, en utilisant une forme narrative sur une scène adaptée pour l’occasion, toutes les étapes de tournage et qui décriront les outils technologiques de l’époque.

Les narrations sont tantôt entrecoupées par des projections réelles du film sur écran géant, puis par la magie du théâtre d’objets, les comédiens interagiront avec différents objets pour se retrouver sur l’écran offrant une belle dynamique.

L’humour de l’époque

Ce qui rend la pièce intéressante est non seulement le volet historique qui est respecté, mais également l’humour de l’époque qui a été préservé en utilisant des expressions typiques et éloquentes propres aux gens de L’Isle-aux-Coudres qui nous sont habilement décrites par les comédiens.

Le film de Pierre Perrault, Michel Brault et Marcel Carrière, Pour la suite du monde, une production de l’Office national du film du Canada qui a été qualifiée à l’époque de chef-d’œuvre du cinéma direct, a été le premier long métrage canadien présenté au Festival de Cannes en compétition officielle.

Ici, il est principalement question de transmettre par les ancêtres à la jeune génération l’art de la pêche aux bélugas, nommée par les insulaires « pêche aux marsouins », activité qui avait été abandonnée quarante ans plus tôt. On comprend notamment que la lune et les marées tiennent une place d’importance dans la réussite de la pêche. On souhaite donc poursuivre la suite du monde en transmettant son savoir.

La mise en scène de Lorraine Côté, qui avait, disons-le, un beau défi à relever, est réussie avec un rythme soutenu grâce aux différents modes de projection et aux acteurs énergiques qui prendront la parole tour à tour en évoquant différents personnages de l’époque.

Une pièce à voir pour vivre une expérience théâtrale unique qui se démarque des autres.

Pour la suite du monde

À l’affiche au Théâtre La Bordée jusqu’au 14 octobre.