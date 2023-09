Prochain arrêt: l’autonomie!

Un programme spécial a été mis en place par la STM pour permettre aux personnes vivant avec une limitation physique ou intellectuelle de se déplacer de manière autonome via le transport en commun.

L’initiative a été mise sur pied par Julie Cadieux, conseillère à la STM et mère de Ludovic, un jeune homme de 17 ans atteint d’une légère déficience intellectuelle.

«Un moment donné, j'ai demandé à Ludovic: "Est-ce que tu as envie d'être autonome pour te déplacer seul dans la ville?" Il m'a dit: "Oui, j'ai vraiment le goût!"», a-t-elle raconté à TVA Nouvelles.

«J'ai testé la chose avec mon ado, qui m'a vraiment aidé à bonifier les contenus et tout ça. L'idée, c'était de développer une approche, un vocabulaire et des outils qui puissent vraiment parler aux apprenants», a-t-elle ajouté.

Grâce au programme Métropolitaine mobilité inclusive, Ludovic se déplace dans la région de Montréal depuis deux ans en autobus et en métro.

«La première fois que Ludovic est revenu à la maison et qu'il avait réalisé un trajet complètement, les étoiles qu'il avait dans ses yeux, la fierté. Je ne te dis pas, c'est extraordinaire!», explique Julie Cadieux.

«Ça lui donne un pouvoir, ça lui permet d'être un citoyen à part entière, de faire comme tout le monde, de se déplacer comme tout le monde, quand il veut au moment où il le désire et ça lui donne confiance en ses capacités», ajoute-t-elle.

«Je me sens libre, je me sens autonome. Je me sens fier de moi», affirme Ludovic.

Près de 420 personnes ont été formées par ce programme à ce jour. Et d'ici 2025, la STM prévoit qu'au moins 2000 personnes pourront circuler de manière totalement autonome.

Pour voir le reportage complet, visionnez la vidéo ci-haut.