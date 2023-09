Difficultés d’apprentissage en hausse au Québec: écoles et parents en quête de ressources

Le nombre d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage a bondi de 11% en 5 ans au Québec, ce qui pousse les parents et les établissements scolaires à se mettre à la recherche de ressources à la hauteur de leurs moyens pour leur venir en aide.

La conjoncture économique a grandement affecté la capacité des parents à payer des services privés ou semi-privés d’aide au devoir à leurs enfants.

Le Centre de soutien pédagogique La bonne note, qui propose du tutorat semi-privé, a par exemple enregistré une baisse du nombre de cours qu’il a offert de l’ordre de 20% en deux ans, qu’il attribue à la hausse du coût de la vie.

Pour ceux qui investissent, cependant, les bénéfices sont nombreux.

En entrevue avec TVA Nouvelles, un père de famille confie que ce service lui permet d’économiser du temps précieux, tout en rendant plus efficace celui accordé aux devoirs.

«Une heure et demie de devoirs, je pouvais passer la fin de semaine au complet là-dessus, indique Louis-Paul Roy. Maintenant, je viens ici. C'est 2 heures, 2 heures vraiment bien investies.»

Même son de cloche pour une mère de famille.

«On voit une différence dans les notes, partage Ève Hudon. Ce n'est même pas une question. Les profs bénéficient de ça aussi. Ça leur donne un "break".»

De son côté, le Collège Charles-Lemoyne a décidé de prendre les choses en main et d’ouvrir sa propre clinique scolaire, «DéCCLic», en 2017, pour aider ses élèves et ceux qui résident dans son voisinage.

«Ce sont près de 40% de nos élèves qui ont des diagnostics de trouble de l'apprentissage et qui ont des plans d'intervention», explique le directeur général de l’école, David Bowles.

Avec la pandémie, les besoins d'aide psychologique ont également augmenté.

«Que ce soit pour l'anxiété, des troubles alimentaires, des idées suicidaires, de l'organisation en général, partage la directrice adjointe des services éducatifs du Collège Charles-Lemoyne, Véronique Leblanc. On voit de plus en plus d'élèves qui sollicitent l'aide de nos TES.»

Pour l'Association des orthopédagogues du Québec, une réflexion sur l'organisation des services d'aide à l'école s'impose.

«On observe, ce qu'on appelle, nous, du saupoudrage de services, avance son PDG, Mathieu Labine-Daigneault. Donc, on se dit: "OK" on a une orthopédagogue, mais l'orthopédagogue va intervenir auprès des élèves à la 6e année dans la même école.»

«Un moment donné, il y a une certaine limite à ce qu'elle peut faire», ajoute-t-il.

Les intervenants scolaires recommandent de demander de l'aide rapidement lorsque des difficultés apparaissent chez les enfants pour éviter que les retards s'accumulent.

