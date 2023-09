Grève à Hollywood : entente de principe entre les scénaristes et les studios

Une entente de principe a été conclue dimanche entre la Guilde des scénaristes et les principaux studios d’Hollywood.

Cet accord, qui survient après un blitz de négociations entre les deux parties au cours des derniers jours, pourrait mettre un terme au conflit de travail qui paralyse de nombreuses productions cinématographiques et télévisuelles depuis plusieurs mois.

«Ce que nous avons gagné dans cette entente [...] est le résultat de la volonté de nos membres d’exercer leur pouvoir, de démontrer leur solidarité, de marcher côte-à-côte et de subir les impacts et l’incertitude des 146 derniers jours», a écrit la Writers Guild of America (WGA) dans un courriel envoyé à ses membres dimanche.

«Nous pouvons dire avec beaucoup de fierté que cet accord est exceptionnel. Il inclut des gains significatifs et de meilleures protections pour les scénaristes de tous les secteurs», clame le syndicat.

L’entente de principe doit maintenant être acceptée par une majorité des membres de la WGA, qui compte plus de 11 000 scénaristes.

Le syndicat précise d’ailleurs à ses membres qu’il n’est pas question pour le moment de retourner au travail, tant que la grève n’est pas officiellement terminée.

La WGA suspend néanmoins le piquetage jusqu’à nouvel ordre.