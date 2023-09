Honoré par la LHJMQ, Patrick Roy assure qu'il n'y reviendra pas: «si c'était la fin, c'était une très belle fin».

Ceux qui rêvent que Patrick Roy réalise, au terme de la saison de golf, qu’il s’ennuie du hockey junior et qu’il revienne dans quelque rôle que ce soit avec les Remparts peuvent revoir leurs attentes à la baisse. Honoré par la LHJMQ, dimanche, Roy a confirmé que c’était la fin pour lui dans ce circuit.

Le commissaire du circuit Mario Cecchini a officiellement présenté le trophée Patrick-Roy qui sera remis, dès cette saison, au meilleur gardien de la LHJMQ. Un honneur qui a « surpris » et « touché » Roy.

« Patrick fait partie de ces personnes qu’on ne remplace pas mais à qui on succède, a expliqué M. Cecchini. Son héritage est énorme. »

Marcel Tremblay / Agence QMI

Cet héritage dans le circuit, c’est trois saisons comme joueur avec les Bisons de Granby, entre 1982 et 1985, puis plus de 25 ans d’implication avec les Remparts de Québec tantôt comme copropriétaire, tantôt comme directeur-général et comme entraineur-chef.

Dans sa carrière, Roy a cumulé 518 victoires en saison régulière derrière le banc des Remparts, puis 83 en séries.

Et il n’y en aura pas d’autres, a-t-il confirmé.

« C’est terminé pour moi. Ç'a été vraiment une belle aventure. [...] Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve comme entraineur-chef [dans les rangs professionnels] mais si c’était la fin, c’était une très belle fin. Je ne pouvais pas demander un meilleur scénario que celui-là », a-t-il assuré en parlant des conquêtes du trophée Gilles-Courteau et de la Coupe Memorial, le printemps dernier.

Le plus grand partisan des Remparts

Qu’il ait officiellement mis une croix sur sa carrière d’homme de hockey dans la LHJMQ, et avec les Remparts, ne signifie toutefois pas qu’il ne continuera pas à suivre l’équipe qu’il a fait renaître en 1997-1998 avec son partenaire Jacques Tanguay.

Marcel Tremblay / Agence QMI

« J’ai regardé le match des Olympiques de Gatineau de mon ami Benoit Desrosiers vendredi et une bonne partie de celui de samedi [des Remparts]. C’est le fun de pouvoir regarder comme amateur. Je l’ai dit quand j’ai quitté : je vais être le meilleur partisan des Remparts et je vais continuer à suivre la ligue avec intérêt. »

Un premier de plusieurs honneurs ?

Présent à la conférence de presse, l’ancien président des Remparts Jacques Tanguay regardait avec fierté son ami recevoir l’honneur de la LHJMQ.

« Le geste est exceptionnel. De le faire aussi rapidement, c’est pleinement mérité. Je me suis promené dans toutes les villes de la LHJMQ depuis 25 ans et, peu importe où on allait, il y avait des files de gens qui voulaient rencontrer Patrick. Il n’a jamais refusé un autographe ».

Marcel Tremblay / Agence QMI

« Je souhaite que ce soit le premier de plusieurs hommages. Le prochain, j’espère que ce sera à la place Jean-Béliveau et ça devrait venir assez rapidement. C’est une icône du hockey. Il a passé autant de temps comme dirigeant d’une équipe de hockey que comme joueur. C’est toute une carrière. »