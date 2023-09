Négos du secteur public: de la visite au bureau de François Legault

Au lendemain de la manifestation monstre du Front commun, qui a regroupé quelques dizaines de milliers de syndiqués hier à Montréal, c’est au tour des membres de la FIQ-Syndicat interprofessionnel de Lanaudière de se faire entendre.

Depuis 9h ce matin, infirmières, inhalothérapeutes et autres professionnels en soins sont réunis dans le stationnement du bureau de circonscription du premier ministre François Legault, à L’Assomption, pour une action militante de 24 heures.

Ils seront 250 à se relayer et à marcher même pendant la nuit pour l’amélioration de leurs conditions de travail.

Ceci, pour témoigner de leur solidarité envers leurs collègues de partout au Québec qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

En pleine renégociation de leur convention collective, les offres gouvernementales de 9% d’augmentation sur 5 ans et le montant forfaitaire de 1000$ proposés ne passent tout simplement pas.

«On connait tous des collègues tous les jours qui partent, qui vont travailler ailleurs ou même qui changent complètement de métier en disant qu’elles ne sont plus capables de tolérer la pression», dit Marie-Chantal Bédard, présidente de la FIQ-Lanaudière. «Au-delà d’être un professionnel en soins et d’améliorer nos conditions, il y a également le fait de vouloir se sentir bien dans ce que l’on fait.»

Les syndiquées rencontrées espèrent de meilleurs salaires, mais leurs revendications vont au-delà de ça.

Elles déplorent surtout le fait que le ministère souhaite pouvoir les déplacer d’un département à l’autre comme bon lui semble. Par exemple, les faire travailler une journée dans le département de maternité, puis le lendemain à l’urgence.

Les professionnelles s’inquiètent pour la qualité des soins qui sont ainsi donnés au patient.

«Lorsqu’on sort du travail et qu’on n’a pas tout fait, on a l’impression que c’est de notre faute», dit une syndiquée rencontrée par la journaliste Audrey Folliot. «On se dit "je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez vite, je ne suis pas assez fine", la vérité c’est que je n’ai que 2 mains, 8 heures et plusieurs patients.»

Le cabinet du ministre réagit

Appelé à réagir, le cabinet du ministre de la Santé Christian Dubé a dit avoir à cœur que les employés du réseau soient fiers et heureux.

«Le personnel du réseau de la santé fait un travail essentiel, nous le reconnaissons. C’est justement pour cette raison qu’on a déposé des propositions significatives aux syndicats, notamment pour les heures défavorables», nous dit-on par courriel. «On propose notamment de donner le choix, à l’avance, aux infirmières de combler les quarts défavorables (la fin de semaine notamment) en échange de primes plus qu’intéressantes.»

Résultat? «Plus de prévisibilité, baisse du TSO, meilleure conciliation travail et famille», soutient le cabinet du ministre de la Santé.

Demain matin, d’autres collègues viendront se joindre au mouvement. Une marche de solidarité de 1,7 km, en partance du parc Outaragavisipi jusqu’au bureau de circonscription du premier ministre, doit débuter vers 8h30, avant une allocution de la présidente de la FIQ de Lanaudière.