Rémunération des stages: des associations étudiantes pressent le gouvernement

Des associations étudiantes pressent le gouvernement d’agir pour la rémunération des stages en éducation, en santé et en travail social, notamment.

«Ça changerait tout pour nous, on se sentirait plus reconnus aux yeux du gouvernement pour le travail qu'on effectue dans nos stages», dit Cloé Jacques, étudiante en orthophonie professionnelle à l’Université de Montréal.

Lancés dans leur future carrière du jour au lendemain, ces élèves doivent pratiquement être autonomes dès les premiers jours pour contrer la pénurie de main d'oeuvre.

Elle déplore que le stage final obligatoire de son parcours scolaire, qui représente 350 heures de travail, ne soit pas rémunéré.

«On effectue des tâches réservées aux orthophonistes comme l’évaluation, la mise en place de plans d’intervention et de thérapie orthophonique», précise-t-elle.

Bien que le stage lui-même ne soit pas rémunéré, les étudiants ont droit à la bourse de soutien à la persévérance et à la réussite des stagiaires. Cloé Jacque explique que cette bourse couvre uniquement les frais de scolarité.

«Pour que le gouvernement réussisse à former et à maintenir des employés dans le domaine de la santé et de l’éducation, ça commence en reconnaissant leur travail dès le début, dès les stages», dit-elle. «Ça va aider à pallier la pénurie de main-d’œuvre.»