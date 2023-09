Le soleil est de retour pour le début de l’automne

Après un été particulièrement pluvieux dans plusieurs régions du Québec, le soleil est de retour pour les premiers jours de l’automne, selon Environnement Canada.

La météo s’annonce favorable pour la saison des pommes et pour les différentes activités à l’extérieur.

Pour la grande région de Montréal, Environnement Canada prévoit du soleil jusqu’à samedi. La température devrait osciller entre 21 et 23 degrés le jour. Par contre, les nuits s’annoncent plus fraîches, alors que les prévisions sont stables entre 10 et 11 degrés.

Il s’agit d’une température plus élevée que la normale. Cette dernière est de 17 degrés le jour et de 7 degrés la nuit.

À Québec, le soleil sera également au rendez-vous. La température devrait se situer entre 17 et 22 degrés. Les nuages pourraient toutefois être présents en alternance avec le soleil, vendredi et samedi. La nuit la plus froide de la semaine devrait être celle de mardi, alors qu’Environnement Canada annonce 4 degrés.

Les prévisions sont presque identiques à Saguenay.

Le scénario sera similaire en Estrie, puisque des températures entre 20 et 22 degrés sont prévues avec du soleil.