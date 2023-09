Un septuagénaire porté disparu à Montréal

La police de Montréal demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 75 ans, porté disparu depuis dimanche matin dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, à Montréal.

Jacques Savard aurait été vu pour la dernière fois vers 7 h 45. Il se déplacerait dans une voiture noire de la marque Chevrolet, modèle Silverado, année 2022 et immatriculée au Québec J50 NXX (avec un carré gris sur le capot).

Les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Le septuagénaire mesure 1,78 mètre et pèse 85 kg. Il a les cheveux gris et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un chandail de laine gris et noir, un pantalon beige et des souliers Adidas noir avec ligne orange.

Selon la police, il pourrait fréquenter l’Île de Montréal, mais il pourrait également se trouver sur le territoire de la province de l’Ontario.

Toute personne ayant de l'information concernant cette disparition peut le faire en composant le 911.