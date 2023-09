Litige entre la Ville de Québec et la Fraternité des policiers: 145 000$ de frais juridiques pour une saga judiciaire

Depuis deux ans, la saga judiciaire qui oppose la Ville de Québec à la présidente de la Fraternité des policiers a coûté près de 145 000 $ aux contribuables de la municipalité. La facture finale pour ces frais juridiques sera certainement plus salée.

• À lire aussi: La Ville de Québec remporte une manche judiciaire contre la présidente de la Fraternité des policiers

C’est ce qu’on peut constater à la suite d’une demande d’accès à l’information. En date du 26 juillet 2023, les coûts de la poursuite entamée par la Ville au printemps 2021 ont donc avoisiné les 145 000 $. Cela n’inclut évidemment pas les démarches en cours, puisque la saga est loin d’être terminée.

« Ce sont des sommes considérables pour les citoyens. À mon sens, c’est du gaspillage d’argent public. On parle ici de l’argent, mais il y a aussi tout le temps qui est mis pour débattre devant la cour », a regretté la présidente de la Fraternité, Martine Fortier.

D’après elle, « on veut m’interdire de m’adresser à quiconque, y compris au maire de la Ville. L’objectif est de me bâillonner, de me faire taire et d’entraver ma liberté d’expression ».

Saga à rebondissements

Le litige a débuté au printemps 2021 lorsque Mme Fortier s’était adressée à des conseillers municipaux pour dénoncer le manque d’effectifs sur le terrain pour empêcher les débordements lors d’un épisode de déconfinement, au parc Victoria, dans Saint-Roch. Son intervention s’était retrouvée dans les médias.

La Ville de Québec a alors demandé une injonction pour empêcher la cheffe syndicaliste de divulguer des informations « stratégiques ».

Après de multiples rebondissements, notamment devant le Tribunal administratif du travail, la Fraternité a obtenu, à l’été 2023, de pouvoir en appeler d’une décision qui lui était défavorable. La Cour d’appel doit se prononcer sur ce différend dans les prochains mois.

Du côté de la municipalité, le porte-parole Jean-Pascal Lavoie a soutenu que « la Ville n’a eu d’autre choix que d’entreprendre ce recours juridique afin que la Fraternité et sa présidente cessent de communiquer publiquement ce type d’informations opérationnelles très sensibles ».

« Négociations difficiles » en vue

D’autre part, Mme Fortier a dit s’attendre à « des négociations difficiles » pour le renouvellement de la convention collective des policiers qui arrive à échéance le 31 décembre 2023.

« On a dépensé beaucoup de temps et d’énergie à ne rien faire de constructif depuis 2021, a-t-elle insisté. Ça a contribué à rendre les relations de travail plus difficiles. En négociations, ce n’est pas l’idéal. »

À la Ville, on a assuré avoir « confiance en la bonne foi de toutes les parties », selon M. Lavoie.