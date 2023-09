Accusé de viol, Russell Brand remercie ses fans pour leur soutien

Russell Brand a remercié ses fans pour leur soutien après avoir été accusé de viol et d'agression sexuelle.

L'humoriste britannique s'est exprimé publiquement pour la première fois depuis que les allégations ont fait surface le week-end dernier, et a qualifié la semaine écoulée d' « extraordinaire et pénible ». Dans une vidéo de trois minutes, il a également rendu hommage à ses fans pour avoir contesté l'enquête menée par le Times, le Sunday Times et Dispatches.

« Évidemment, cela a été une semaine extraordinaire et pénible et je vous remercie beaucoup pour votre soutien et pour avoir remis en question les informations qui vous ont été présentées », a-t-il déclaré dans le clip publié vendredi (22 sept. 23) sur Twitter/X et Rumble.

S’il n’a pas directement abordé les allégations portées contre lui, il a évoqué « la corruption et la censure des médias ». Il a également abordé « la collusion entre l’État et les entreprises » et a promis de publier lundi une vidéo plus longue sur le site de streaming Rumble. La star de 48 ans a déclaré qu’il avait choisi cette plateforme parce qu’elle avait pris un « engagement clair en faveur de la liberté d’expression ».

Cette semaine, un porte-parole de YouTube a annoncé avoir suspendu la monétisation de la chaîne de Russell Brand, ce qui signifie qu'il ne gagnera pas d'argent grâce aux publicités de ses vidéos. Sa tournée britannique Bipolarisation a également été reportée après que quatre femmes l'ont accusé de viol et d'agression sexuelle entre 2006 et 2013. Lundi dernier, la police de Londres a annoncé avoir reçu une plainte faisant état d'agressions présumées remontant à 2003.

Dans une vidéo publiée avant la diffusion de l'enquête conjointe du Times, du Sunday Times et de l'émission Dispatches de Channel 4, Russell Brand a démenti toutes les allégations portées contre lui et a affirmé que ses relations étaient « absolument toujours consensuelles ».