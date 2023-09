L’ovation accordée à un ancien soldat nazi au parlement lors de la visite de Volodymyr Zelensky la semaine dernière a fait en sorte que le Canada fait parler de lui pour les mauvaises raisons à l’international, déplorent les analystes de l’émission La Joute.

• À lire aussi: Ovation d’un ancien nazi : Le Canada donne des munitions à la Russie

• À lire aussi: L'hommage à un ex-soldat nazi au Parlement était «inacceptable», condamne Trudeau

• À lire aussi: Ancien soldat nazi ovationné à Ottawa: «On a l’air d’un pays de clowns», déplore Denis Coderre

L’analyste politique Yasmine Abdelfadel qualifie le tout de «surréaliste».

«C’est surréaliste que ça puisse arriver au Canada et que le président de la Chambre des communes puisse dire qu’il a combattu la Russie dans la Deuxième Guerre mondiale sans qu’il y ait quelque chose qui se passe dans son cerveau pour se dire "attend, mais la Russie ce n’était pas nos ennemis"», affirme-t-elle.

«On a un sérieux ménage à faire dans notre manière d’aborder les questions internationales, continue-t-elle. Notre image est ternie et la Russie aujourd’hui, comme l’Inde, doit être morte de rire.»

Cet avis est partagé par l’ancien ministre de la Santé, Gaétan Barette.

«On a l’air d’une bande de pee-wee parce qu’on est dans l’élémentaire, dit-il. Manifestement [...] le président, ça ne lui est pas passé par la tête d’effectuer quelque vérification que ce soit. Je suis vraiment content de ne pas voyager aujourd’hui, comme ça je ne vais pas faire rire de moi, parce qu’on a l’air fou et pas à peu près.»

Selon le chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bock-Côté, cet incident serait un symptôme d’une «inculture» de la part des élus fédéraux.

«D’un côté c’est évidemment condamnable, de l’autre ça témoigne d’une méconnaissance historique, avance-t-il. L’inculture historique ça fait mal. Pour avoir combattu les Russes au moment de la Deuxième Guerre, quoi qu’on en dise à moins d’être dans un segment très limité de la résistance ukrainienne, on fait partie de ceux qui ont pris les armes avec les Allemands contre les Russes.»

À qui la faute?

Les jouteurs ne s’entendent pas sur qui doit être tenu responsable pour cette bourde.

M. Barrette croit que le président de la Chambre des communes doit démissionner.

«On ne peut pas, à mon avis, mettre ça sur le dos de Justin Trudeau. Quoi qu’on pense de Justin Trudeau, à un moment donné, le président de la chambre a agi de son propre chef dans une opération de relations publiques, c’est sa responsabilité. À un moment donné, il devrait assumer sa position et quitter de lui-même.»

Mathieu Bock-Côté croit plutôt que Justin Trudeau a sa part de responsabilité.

«Je ne peux pas croire que le premier ministre n’était pas au courant et que son cabinet n’était pas au courant des gens qui seraient célébrés et applaudis aux Communes, mentionne-t-il. S’il ne le savait pas, c’est le pire incompétent de l’histoire de l’incompétence.»

«Quand on dit qu’il a combattu les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale, s’ils ne savent pas et que ça ne fait pas "cling, cling, cling" dans leur tête, c’est qu’on est devant une classe politique d’incultes et d’abrutis absolus, ajoute le chroniqueur. À un moment donné, c’est quand même gênant, ils dirigent le Canada.»

Voyez leurs échanges dans la vidéo ci-dessus