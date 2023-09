Le décès de l’influent mafieux sicilien Matteo Messina Denaro d’un cancer du côlon est survenu quelques mois seulement après qu’il eut enfin été arrêté par les autorités italiennes.

Le journaliste spécialisé en affaires mafieuses du Bureau d’enquête, Félix Séguin, est revenu, en entrevue à l’émission «Le Bilan», sur le parcours de Denaro, qui a échappé aux autorités pendant de nombreuses décennies malgré son implication dans le meurtre de deux influents juges.

«Il a été capable de se cacher 30 ans avec ses moyens financiers pendant que la police le cherchait, explique Félix Séguin. Au cours des dernières semaines, plusieurs chroniqueurs et journalistes spécialisés dans les affaires mafieuses ont énormément questionné l’apport financier de Denaro dans sa cavale en adéquation avec l’impossibilité que les autorités italiennes avaient de le trouver.»

«Il a vécu tout près de son lieu de naissance pendant des années sans être inquiété le moins du monde, continue-t-il. Il sortait à la pharmacie, il sortait faire les courses et évidemment allait à ses rendez-vous à l’hôpital. Même si la lutte au crime organisé est extrêmement robuste en Italie, on se demande pourquoi les policiers ont mis autant de temps à l’arrêter.»

Les autorités avaient finalement été en mesure de l’interpeler en janvier après avoir trouvé des enregistrements issus d’une écoute électronique.

«On a trouvé dans le pied d’une chaise chez sa sœur les enregistrements d’un micro qui y était placé, affirme l’animateur de J. E. Ils ont trouvé la preuve que ce mafieux sicilien avait un cancer du colon. Alors ils ont recoupé les données des hôpitaux pour localiser Denaro et l’ont arrêté en janvier dernier.»

Denaro était déjà condamné à la prison à vie pour son implication dans l’assassinat de deux influents juges qui prenaient part au fameux maxi-procès de Palerme, lors duquel ont été jugés 475 accusés de nombreux crimes liés à la mafia, soit Giovanni Falcone et Paolo Borsellino.

«Leur assassinat en ont fait des héros, partage Félix Séguin. C’était des juges du groupe antimafia. Toto Rina, le plus grand chef mafieux de l’histoire de la Sicile, avait choisi qu’en réponse au fameux maxi-procès, qui était un mégaprocès qui visait les mafieux, il était pour répondre par la bouche de ses canons et il a fait assassiner le juge Falcone [...] et aussi le juge Borsellino ensuite.»

Leurs assassinats en ont fait des personnages mythiques de la justice italienne et a mené à l’adoption d’une législation plus stricte afin de contrer les crimes liés à la mafia.

«Quand vous voyez cette image, je me rappelle d’avoir interviewé le juge Sferlazza, qui était l’élève du juge Borsellino [...] et j’ai interviewé aussi plusieurs juges en Italie, raconte M. Séguin. La photo de Falcone et Borsellino trône toujours en haut de leurs bureaux comme un devoir de mémoire.»

«C’est en raison d’ailleurs de cette insouciance incroyable que l’Italie s’est dotée de lois, que disent les observateurs beaucoup plus restrictives que les lois nord-américaines pour combattre le crime organisé de type mafieux», ajoute le journaliste.

