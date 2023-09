[EN IMAGES] Des gaffes et des flashs: le Canadien s’incline 4 à 2 devant les Devils

L’avenir du Canadien est prometteur à la ligne bleue. On l’a vu l’an dernier avec les entrées en scène de Kaiden Guhle, Jordan Harris, Arber Xhekaj et Justin Barron.

Lundi soir, dans le cadre de la visite des Devils, c’est à ce jeune quatuor qu’on avait demandé d’accompagner David Reinbacher et Logan Mailloux à leur baptême de feu au Centre Bell.

En matinée, le premier choix du Canadien au dernier repêchage avait mentionné combien il était excité à l’idée de disputer ce match préparatoire. À la droite de Guhle, on l’a senti nerveux par moment.

Particulièrement, en début de rencontre, alors qu’il a jonglé à quelques reprises avec la rondelle et s’est lui-même sorti du jeu en évaluant mal la distance le séparant de son adversaire. Une question d’ajustements avec les dimensions de la patinoire nord-américaine et la vitesse des joueurs de la LNH qui devrait déjà être réglée lors de son prochain match.

Il faut dire également qu’il avait Jack Hughes dans le visage à chacune de ses présences.

Dans ce revers de 4 à 2 du Tricolore, l’Autrichien a eu le bonheur de récolter une mention d’assistance sur le but de Josh Anderson.

Trop téméraire

De son côté, Mailloux a affiché le style qu’on lui connaît : celui d’un défenseur offensif. Souvent, au cours de la rencontre, il s’est porté en attaque. Toutefois, et St-Louis avait bien pris soin de faire une mise en garde en début de journée, il devra apprendre à déterminer à quel moment le risque en vaut la chandelle.

En deuxième période alors Nathan Légaré purgeait une punition, il a fait preuve d’un peu trop de témérité en appliquant de la pression en territoire ennemi. Quelques secondes plus tard, Dawson Mercer logeait la rondelle derrière Jakub Dobes, qui venait tout juste de remplacer Samuel Montembeault devant le filet du Canadien.

Parlant de Montembeault, qui se trouve dans une lutte pour le poste de gardien numéro un, il a démontré qu’il était en grande forme. Vrai qu’il a mal paru sur le but de Simon Nemec, déjoué par le rebond de la bande. Mais pour le reste, le Bécancourois a été solide.

Il a réservé deux superbes arrêts pour Hughes, dont l’un alors qu’il n’avait plus de bâton, en plus de frustrer Kyle Criscuolo lors d’une échappée.

Roy et Simoneau s’illustrent

Il n’y a pas que Montembeault qui s’est signalé au sein de la filière québécoise. Joshua Roy et Xavier Simoneau pourront profiter de la journée de congé d’aujourd’hui avec le sentiment d’avoir réussi leur premier test.

Roy a profité d’une supériorité numérique pour ouvrir la marque. Laissé seul du côté opposé de l’enclave, il a converti un relais vif et précis de Simoneau.

Roy a également démontré qu’il pouvait s’impliquer défensivement en se lançant devant un tir de Colin Miller. Le jeune est doté d’une belle explosion et d’une belle vision du jeu.

Quant à Simoneau, il a une fois de plus fait la preuve que son gabarit n’allait pas le ralentir. Constamment impliqué dans le jeu, il a joué le rôle de peste à merveille. Il s’est même permis une mise en échec sur Miller à qui il concède cinq pouces et une vingtaine de livres.

Slafkovsky timide

Il ne s’agit que du premier match préparatoire, on ne donnera pas le bon Dieu sans confession à ceux qui ont bien fait, pas plus qu’on va inutilement taper sur le clou de ceux de qui on aurait aimé en voir plus.

Cela dit, Juraj Slafkovsky a paru un peu timide. Placé à gauche d’Alex Newhook et d’Anderson, le Slovaque n’a pas ressorti de la mêlée.

À sa défense, soulignons que ça prend parfois un peu plus de temps à se mettre en marche pour ces gros bonhommes.

Le Canadien recevra la visite des Sénateurs d’Ottawa mercredi.