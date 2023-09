Diane Lamarre répond à vos questions sur la vaccination

Le Québec va lancer le 10 octobre une opération vaccination contre la COVID.

Sur les ondes de LCN, la pharmacienne et professeure de clinique à l’Université de Montréal, Diane Lamarre, a répondu aux questions que se posent de nombreux citoyens.

Voici quelques-unes de ses réponses :

Est-ce important de savoir combien de doses j’ai reçues?

«Plus maintenant. En fait, il faudrait que tu en aies reçu une [...] Maintenant, ce qui est déterminant, ce sont les six mois depuis la dernière dose ou depuis l’infection.»

J’ai été malade au cours des derniers mois, avec tous les symptômes, mais je testais négatif. Devrais-je quand même aller me faire vacciner?

«Il n’y a pas de dommages à se faire vacciner si on a eu l’infection ou si on a été vacciné dans les trois mois avant.»

J’ai 36 ans et je suis en pleine forme. Est-ce que je devrais me faire vacciner?

«Si tu côtoies des gens qui sont âgés ou vulnérables, il y a quelque chose qui devrait t’inciter à te faire vacciner. Et, de plus en plus, on se rend compte que quand les gens ont une deuxième infection de COVID, ils sont plus propices à avoir la COVID longue, qu’on appelle maintenant le syndrome post-COVID.»

