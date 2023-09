Femme tuée par un alligator: «notre famille est décimée», affirme sa fille

Une Floridienne de 41 ans a été tuée par un alligator de quatre mètres de long qui a par la suite été aperçu avec des restes humains dans sa bouche.

Les autorités ont d’abord répondu à un appel logé au 911 vendredi en début d’après-midi concernant qui se promenait avec des restes humains dans sa bouche, rapporte CNN.

Les autorités ont euthanasié l’alligator, et ont plus tard dans la journée localisé un corps dans une forêt des environs, celui de Sabrina Peckham, 41 ans.

Selon ce qu’affirme sa fille, Breauna Dorris, dans une publication sur Facebook, Mme Peckham est sans-abri et serait possiblement allée prendre une marche non loin de son campement quand l’animal l’a attaqué.

«Peu importe comment on tourne cette histoire, personne ne mérite de mourir de la sorte, écrit-elle. Notre famille est décimée et se trouve dans une douleur sans nom.»

«À ma mère: je t’aime plus que je ne te l’ai jamais exprimé, continue-t-elle dans sa publication. Je prie pour que tu me regardes et que tu veilles sur moi et tes petits enfants.»

Une enquête est toujours en cours afin de déterminer les circonstances qui ont mené à ce décès.